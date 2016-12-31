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Общество | В баре на улице Чаадаева торговали спиртным без лицензии

31.12.2016|10:34
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В пятницу, 30 декабря, в преддверии новогодних праздников специалисты регионального минсельхоза совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели очередной рейд по предприятиям торговли и общественного питания с целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции.

Сотрудники областного аграрного ведомства обнаружили, что посетителям кафе-бара «Кураж», расположенного на улице Чаадаева, в широком ассортименте предлагается спиртное. При этом предприятие общепита не имеет лицензии на реализацию алкоголя.

Полицейские составили протокол изъятия продукции.

«В предпраздничные и праздничные дни будут организованы активные выездные мероприятия для обеспечения легализации алкогольного рынка региона», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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