31.12.2016 | 10:00

В дни новогодних каникул, с 2 по 8 января, в Пензенской области состоится традиционный многодневный лыжный агитпоход «Звездный». Его участники пройдут по восьми районам: Городищенскому, Камешкирскому, Кузнецкому, Лунинскому, Мокшанскому, Неверкинскому, Пензенскому и Сосновоборскому.

Областному этапу агитпохода предшествует муниципальный, в котором принимают участие более 1 000 человек. Он предусматривает однодневные и многодневные походы по территории своего района. На маршрутах организованы спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, концерты, выступления агитбригад.

Группы, принимающие участие в походе областного уровня, получили задания оргкомитета. Во время движения по маршруту планируется сбор сведений об участниках строительства Сурского оборонительного рубежа. Предусмотрено посещение школьных музеев, проведение вахт памяти, помощь участникам войны, изучение традиций, фольклора, ремесел, организация концертов художественной самодеятельности, матчевых встреч по игровым видам спорта, выступлений агитбригад.

«Завершится агитпоход 7 января в Кузнецке, где состоится торжественная линейка с подведением итогов и награждением лучших групп», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.