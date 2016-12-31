Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|31 дек 2016|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Общество | По Пензенской области пройдет лыжный агитпоход «Звездный»

31.12.2016|10:00
Печать

В дни новогодних каникул, с 2 по 8 января, в Пензенской области состоится традиционный многодневный лыжный агитпоход «Звездный». Его участники пройдут по восьми районам: Городищенскому, Камешкирскому, Кузнецкому, Лунинскому, Мокшанскому, Неверкинскому, Пензенскому и Сосновоборскому.

Областному этапу агитпохода предшествует муниципальный, в котором принимают участие более 1 000 человек. Он предусматривает однодневные и многодневные походы по территории своего района. На маршрутах организованы спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, концерты, выступления агитбригад.

Группы, принимающие участие в походе областного уровня, получили задания оргкомитета. Во время движения по маршруту планируется сбор сведений об участниках строительства Сурского оборонительного рубежа. Предусмотрено посещение школьных музеев, проведение вахт памяти, помощь участникам войны, изучение традиций, фольклора, ремесел, организация концертов художественной самодеятельности, матчевых встреч по игровым видам спорта, выступлений агитбригад.

«Завершится агитпоход 7 января в Кузнецке, где состоится торжественная линейка с подведением итогов и награждением лучших групп», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|31.12.2016 10:11|

из Мокшана до Кузнецка ни разу не ходил)))). Участник агитпоходов середина-конец 80-х.

Гость|31.12.2016 10:15|

А куда они агитируют то, эти агитбригады ?

Гость|31.12.2016 10:19|

Гость писал(a):

А куда они агитируют то, эти агитбригады ?
В спорт и активный, здоровый образ жизни. (Не благодари)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!