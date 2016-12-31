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Общество | Обнаружена незаконная торговля спиртным еще в одном пензенском кафе

31.12.2016|12:41
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В субботу, 31 декабря, сотрудники регионального минсельхоза вновь проверили точки общепита в Пензе. На этот раз они выявили факт продажи алкогольных напитков без наличия соответствующей лицензии в кафе «Боцман», расположенном на улице Одесской.

Сотрудники полиции под протокол изъяли спиртное.

Напомним: накануне, 30 декабря, аналогичные нарушения были выявлены в баре «Кураж», расположенном на улице Чаадаева.

«В ежедневном режиме продолжает свою работу горячая линия минсельхоза 8 (8412) 56-33-08, на которую поступают обращения граждан о нарушениях правил продажи алкоголя.

Всю информацию оперативно рассматривают специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования. Проводятся необходимые мероприятия для устранения выявленных фактов нарушения закона», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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