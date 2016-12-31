Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил жителям региона поздравление с наступающими праздниками.
«Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти прекрасные, всеми любимые праздники - время надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для масштабных начинаний.
Уходящий в историю год был сложным, как многие другие, но он был полон созидания, был богат на яркие события в жизни каждого из нас и в жизни нашей великой России!
Вместе мы многого добились. В Пензенской области собран рекордный урожай, сохранены темпы промышленного роста, реализованы крупные инвестиционные проекты. Мы смогли найти решение многих актуальных социальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте и сделать значительный задел на будущее.
В этих свершениях заслуга каждого из вас, дорогие земляки! И я благодарен вам за ежедневный кропотливый труд, за ваше терпение, за ваш оптимизм и постоянную поддержку.
Уверен, что в наступающем году мы вместе сможем завершить начатое и дать старт новым проектам, направленным на благополучие жителей Пензенской области, процветание Сурского края и величие России.
Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, надежды на лучшее и исполнения самых заветных желаний. Праздничного вам новогоднего настроения и любви!» - говорится в тексте поздравления.
Пожелай народу еще больше терпеть тарифы ЖКХ, ОСАГО, Платон, НДС, коррумпированность администрации эдак до октября 2017 года а то "терпелки" не хватает.