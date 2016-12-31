31.12.2016 | 09:38

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил жителям региона поздравление с наступающими праздниками.

«Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти прекрасные, всеми любимые праздники - время надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для масштабных начинаний.

Уходящий в историю год был сложным, как многие другие, но он был полон созидания, был богат на яркие события в жизни каждого из нас и в жизни нашей великой России!

Вместе мы многого добились. В Пензенской области собран рекордный урожай, сохранены темпы промышленного роста, реализованы крупные инвестиционные проекты. Мы смогли найти решение многих актуальных социальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте и сделать значительный задел на будущее.

В этих свершениях заслуга каждого из вас, дорогие земляки! И я благодарен вам за ежедневный кропотливый труд, за ваше терпение, за ваш оптимизм и постоянную поддержку.

Уверен, что в наступающем году мы вместе сможем завершить начатое и дать старт новым проектам, направленным на благополучие жителей Пензенской области, процветание Сурского края и величие России.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, надежды на лучшее и исполнения самых заветных желаний. Праздничного вам новогоднего настроения и любви!» - говорится в тексте поздравления.