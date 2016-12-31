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Общество | Губернатор пожелал пензенцам здоровья и счастья в 2017 году

31.12.2016|09:38
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил жителям региона поздравление с наступающими праздниками.

«Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти прекрасные, всеми любимые праздники - время надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для масштабных начинаний.

Уходящий в историю год был сложным, как многие другие, но он был полон созидания, был богат на яркие события в жизни каждого из нас и в жизни нашей великой России!

Вместе мы многого добились. В Пензенской области собран рекордный урожай, сохранены темпы промышленного роста, реализованы крупные инвестиционные проекты. Мы смогли найти решение многих актуальных социальных задач в здравоохранении, образовании, культуре и спорте и сделать значительный задел на будущее.

В этих свершениях заслуга каждого из вас, дорогие земляки! И я благодарен вам за ежедневный кропотливый труд, за ваше терпение, за ваш оптимизм и постоянную поддержку.

Уверен, что в наступающем году мы вместе сможем завершить начатое и дать старт новым проектам, направленным на благополучие жителей Пензенской области, процветание Сурского края и величие России.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, надежды на лучшее и исполнения самых заветных желаний. Праздничного вам новогоднего настроения и любви!» - говорится в тексте поздравления.

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Гость|31.12.2016 10:22|

Пожелай народу еще больше терпеть тарифы ЖКХ, ОСАГО, Платон, НДС, коррумпированность администрации эдак до октября 2017 года а то "терпелки" не хватает.

Гость|31.12.2016 11:14|

Они со своими китайскими инвестициями и природу полностью угробят,и здоровье населению окончательно подорвут.Пусть сами живут около гигантского свинокомплекса и питаются химическими китайскими продуктами.Чиновники в 2016 как с цепи сорвались,частные леса,полностью платная рыбалка,гос. монополия на сбор ягод и грибов,платные дороги,валокордин и йод по рецептам,запрет газовых плит и переход на электрические и др.,опомнитесь и остановитесь, завтра 2017,100лет от 1917.

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