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Общество | В Сосновоборском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

30.12.2016|09:50
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В четверг, 29 декабря, в селе Нижний Катмис Сосновоборского района состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий.

В мероприятии принял участие начальник управления минсельхоза Вячеслав Шиняев.

«Он поздравил жителей района с открытием важного социального объекта и отметил положительный эффект ежегодного участия региона в мероприятиях программы по устойчивому развитию сельских территорий», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

ФАП построили за счет средств государственной поддержки. Из федерального бюджета было направлено 795 тыс. руб., из областного - 600 тыс.

Напомним: в 2016 году новые фельдшерско-акушерские пункты также появились в Колышлейском, Лунинском и Лопатинском районах.

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Гость|30.12.2016 10:17|

penzainform.ru писал(a):

в селе Нижний Катмис Сосновоборского района состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках программы по устойчивому разви
penzainform.ru писал(a):
В мероприятии принял участие начальник управления минсельхоза Вячеслав Шиняев.
penzainform.ru писал(a):
Он поздравил жителей района с открытием важного социального объекта
penzainform.ru писал(a):
ФАП построили за счет средств государственной поддержки. Из федерального бюджета было направлено 795 тыс. руб., из областного - 600 тыс.
Давайте министра строительства будем приглашать на вручение ключей при продаже однокомнаток мэра на вручение двукомнаток и губернатора-трёхкомнаток.

Ильин на студии пусть ходит.

Гость|30.12.2016 11:08|

Толку то! В колышлейском районе такой же построили... Пока не работает.

Гость|30.12.2016 11:12|

слава БОГУ!

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