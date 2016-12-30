30.12.2016 | 09:50

В четверг, 29 декабря, в селе Нижний Катмис Сосновоборского района состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий.

В мероприятии принял участие начальник управления минсельхоза Вячеслав Шиняев.

«Он поздравил жителей района с открытием важного социального объекта и отметил положительный эффект ежегодного участия региона в мероприятиях программы по устойчивому развитию сельских территорий», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

ФАП построили за счет средств государственной поддержки. Из федерального бюджета было направлено 795 тыс. руб., из областного - 600 тыс.

Напомним: в 2016 году новые фельдшерско-акушерские пункты также появились в Колышлейском, Лунинском и Лопатинском районах.