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Общество | В новогодние праздники пензенцев ждет мокрый снег и морось

30.12.2016|17:04
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Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на 31 декабря 2016 и первые дни 2017 года.

«В предстоящий период в Пензенском регионе продолжит господствовать очередной мощный вихрь с Атлантики. Поэтому за окном тепло, влажно и ветрено», - сообщается на официальном портале гидрометеоцентра.

Велика вероятность образования гололеда: ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси.

«Из-за гололедицы на дорогах области обстановка будет непростой», - уверены синоптики.

В неблагоприятных погодных условиях сотрудники ГИБДД советуют всем участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными.

Водителям необходимо выбирать оптимальные скорость, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров и перестроений. Пешеходы должны помнить, что при гололедице тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, и учитывать это при переходе дорог.

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