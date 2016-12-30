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Общество | У зареченских автобусов появится дополнительная остановка

30.12.2016|09:59
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С воскресенья, 1 января, у зареченских автобусов № 101, 102 и 103 появится новая остановка в Пензе - «Улица Октябрьская».

Теперь жителям закрытого города, которые едут домой из центра Пензы, необязательно сначала добираться до Привокзальной площади.

Кроме того, время в пути при движении по маршруту Пенза – Заречный сократилось с 50 до 40 минут. Как сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на директора МП «Автотранс» Эдуарда Кузовкова, автобусы больше не задерживаются на Привокзальной площади, а сразу отправляются обратно в закрытый город.

Напомним: с 1 января зареченские автобусы также будут ездить по новому графику. Перемены коснутся маршрутов № 1, 4, 101 и 102. Это как внутригородские автобусы, так и автобусы, курсирующие в Пензу.

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Гость|30.12.2016 10:12|

Мощно заречным подфартило! Остановятся на цельных 400 метров ближе к рынку, который пролетят со свистом. Аж минуту выиграют!

Имя: Гость
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