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Общество | С 2017 года учителя не будут проходить тестирование для получения категории

30.12.2016|15:41
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С 1 января 2017 года пензенские учителя не будут проходить тестирование для получения первой или высшей категории.

«Будет оцениваться их педагогический опыт путем анализа школьного сайта или сайта самого учителя, если такой имеется, открытых уроков», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Формальный подход к процедуре получения первой или высшей квалификации не устраивал большинство педагогических работников. Учителя были недовольны тем, что бездушный компьютер определял уровень их профессионализма. Теперь аттестация будет проводиться с участием специалистов, которые могут побывать на уроке, посмотреть, как дети усваивают преподнесенный им материал, побеседовать с коллегами педагога.

«Эта оценка деятельности экспертами, учителями-предметниками более значима, чем компьютерное тестирование», - подчеркнул Александр Воронков.

Теперь учитель раз в пять лет будет проходить аттестацию, но только в том случае, если он сам хочет получить первую или высшую квалификационную категорию. И для этого больше не нужно представлять портфолио.

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