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Общество | Почти 700 полицейских будут охранять пензенцев в новогоднюю ночь

30.12.2016|14:03
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Сотрудники пензенской полиции заявили о готовности обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время новогодних праздников.

По данным регионального управления МВД, в ночь с 31 декабря на 1 января в 147 населенных пунктах Пензенской области пройдет 193 крупных мероприятия. Предполагается, что участие в них примут около пятидесяти тысяч человек.

К обеспечению общественного порядка будет привлечено 695 сотрудников полиции, а также свыше 450 работников частных охранных организаций, представителей общественных объединений и членов народных дружин.

«Наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб будут приближены к местам проведения массовых мероприятий», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД.

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