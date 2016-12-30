30.12.2016 | 10:26

В четверг, 29 декабря, в Пензе на улице Попова, возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник», состоялось торжественное открытие зимнего городка.

Гости праздника катались на появившейся здесь высокой горке, водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Еще одним развлечением для ребят стали различные подвижные игры с ростовыми куклами.

«Отовсюду слышались смех и радостные голоса», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Напомним: у дворца спорта «Буртасы» также появилась снежная горка. Ее построили осужденные - они несут наказание за проступки обязательными работами на благо общества.