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Общество | На Западной Поляне построили зимний городок

30.12.2016|10:26
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В четверг, 29 декабря, в Пензе на улице Попова, возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник», состоялось торжественное открытие зимнего городка.

Гости праздника катались на появившейся здесь высокой горке, водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Еще одним развлечением для ребят стали различные подвижные игры с ростовыми куклами.

«Отовсюду слышались смех и радостные голоса», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Напомним: у дворца спорта «Буртасы» также появилась снежная горка. Ее построили осужденные - они несут наказание за проступки обязательными работами на благо общества.

Источник — фото пресс-службы Пензенской городской думы
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