30.12.2016 | 11:06

Во вторник, 27 декабря, в Тамалинском районном доме культуры прошел благотворительный концерт «Зажги свечу добра». Билеты на концерт были распроданы заранее.

Театрализованное представление «Как Дед Мороз Снегурочку искал» было посвящено Году российского кино. Зрители вместе с главными героями (Дедом Морозом, Снегурочкой, Машей и Витей) с удовольствием вспомнили любимые фильмы и песни из них.

В концертной программе блеснули талантами воспитанники детской школы искусств, сотрудники РДК, отдела образования, школы и другие самодеятельные артисты.

Как сообщает районная газета «Организатор», акция позволила собрать 126 тысяч рублей. 100 тысяч внес один из местных предпринимателей, 26 тысяч поступило от продажи билетов. Сертификаты «Зажги свечу добра» были переданы двум семьям, в которых растут дети-инвалиды. Часть денег будет направлена на развитие одаренных детей в ДШИ.