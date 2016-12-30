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Общество | Иван Белозерцев попросил чиновников не бросать людей в праздники

30.12.2016|10:54
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В пятницу, 30 декабря, губернатор Иван Белозерцев провел видеоконференцию с главами районов Пензенской области. В преддверии новогодних праздников он поставил перед представителями местной власти задачу обеспечить безопасность населения.

«Есть график посещения культурных и социальных объектов: детских садов, школ, больниц, дворцов культуры, домов ветеранов. Нужно проверять их ежедневно, видеть все своими глазами, чтобы потом не говорить, что где-то недосмотрели», - обратился Иван Белозерцев к участникам совещания.

Пристальное внимание он попросил уделить контролю безопасности на транспорте.

«Выходите в рейды вместе с инспекторами ГИБДД, контролируйте, в каком состоянии в рейс выходят машины и водители. Если организуются школьные экскурсии, муниципалитет должен быть в курсе, куда едут дети, на какой машине», - потребовал глава региона.

На особый контроль возьмут проблемные семьи и одиноко живущих стариков. Продолжится и борьба с незаконным оборотом алкоголя.

Устранением перебоев с водой, светом и газом будут заниматься аварийные бригады.

«Людей не бросайте! Горе у нас будет одно, общее, если что-то случится», - предостерег Иван Белозерцев.

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