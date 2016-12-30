30.12.2016 | 17:21

Диджей «Радио 101.8» Нюрочка Чайковская дарила огромные хлопушки тем, кто украсил свой автомобиль к Новому году. Об этом она сообщила в эфире дневного «Стола заказов». Сбор праздничных транспортных средств был организован на стоянке ТРК «Наш дом».

Первым за подарком примчался таксист Александр Сизов. Свой автомобиль молодой человек украсил с помощью электрической гирлянды. Теперь его машину видно издалека. А благодаря «Радио 101.8» еще и слышно. Любимую волну в такси Александр включает на полную громкость.

«Создаю пассажирам новогоднее настроение», - пояснил Александр.

Второй к месту назначения прибыла карета скорой помощи. Нюрочка Чайковская оценила интерьер салона и этого автомобиля.

Владельцы праздничных машин получили не только подарки от любимой радиостанции, но и заряд положительных эмоций на весь будущий год.