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Общество | В праздники пригородные поезда будут ходить по новому расписанию

29.12.2016|13:06
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В Пензенской области стал известен график движения пригородных пассажирских поездов.

С 31 декабря 2016 года по 7 января 2017-го составы будут курсировать по расписанию субботы. После этого поезда вернутся к стандартному графику: 8 января они пойдут по расписанию воскресенья, 9-го - понедельника.

«Рекомендуем пассажирам заранее ознакомиться с новым расписанием при планировании поездки», - обратился к жителям Пензенской области пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

Актуальный график движения поездов можно посмотреть на вокзалах и станциях, официальном сайте транспортной организации и в мобильном приложении «Пригород».

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