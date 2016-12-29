29.12.2016 | 12:04

В Пензе определен график работы общественного транспорта на грядущие праздники. Автобусы, троллейбусы и маршрутки станут ездить по городу по расписанию выходного дня.

В субботу, 31 декабря, троллейбусы будут работать до 20:00, автобусы большого класса - до 22:00, автобусы малого класса - до 23:00. По такому же расписанию они продолжат перевозить пассажиров и в новогодние каникулы – с 1 по 8 января.

Таким образом, первое утро нового года станет рабочим для некоторых водителей общественного транспорта: согласно графику, они выйдут на линию около 6:00.

«Обслуживание троллейбусного маршрута № 4 Запрудный - Кривозерье с 1 по 8 января 2017 года будет приостановлено», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.