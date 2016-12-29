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Общество | В Пензе стал известен график работы общественного транспорта в праздники

29.12.2016|12:04
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В Пензе определен график работы общественного транспорта на грядущие праздники. Автобусы, троллейбусы и маршрутки станут ездить по городу по расписанию выходного дня.

В субботу, 31 декабря, троллейбусы будут работать до 20:00, автобусы большого класса - до 22:00, автобусы малого класса - до 23:00. По такому же расписанию они продолжат перевозить пассажиров и в новогодние каникулы – с 1 по 8 января.

Таким образом, первое утро нового года станет рабочим для некоторых водителей общественного транспорта: согласно графику, они выйдут на линию около 6:00.

«Обслуживание троллейбусного маршрута № 4 Запрудный - Кривозерье с 1 по 8 января 2017 года будет приостановлено», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|29.12.2016 12:46|

Как в деревне.

Гость|29.12.2016 12:56|

В Казани автобусы будут возить до 2 ночи, а в Пензе маршрутки до 23 ч.

Гость|29.12.2016 13:17|

Гость писал(a):

Как в деревне.
А ты где живешь. Пенза - это и есть деревня !

Гость|29.12.2016 13:20|

Экономия одна средств

Гость|29.12.2016 13:38|

Спасибо губернатору.главе города.Муниципальный транспорт развалили, а частный сам себе хозяин.

Имя: Гость
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