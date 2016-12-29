29.12.2016 | 11:39

В среду, 28 декабря, около 200 детей приняли участие в новогодней елке, которая состоялась во Дворце детского и юношеского творчества.

На мероприятие пригласили ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Именно для них организовали новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза», после которого состоялся праздничный концерт.

Каждый ребенок ушел домой со сладким новогодним подарком в руках.

«Данное мероприятие организовано совместно Министерством образования и Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.