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Общество | У пензенского аэропорта установили стенд в память о крушении Ту-154

29.12.2016|16:23
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Жители и гости Пензы теперь могут отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. На днях у входа в здание аэропорта был установлен специальный стенд, напоминающий о случившейся трагедии.

25 декабря потерпел крушение Ту-154 Министерства обороны России. На борту самолета, следовавшего в сирийскую Латакию, находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

«Здесь все - работники авиации. Мы не могли остаться равнодушными», - подчеркнул помощник начальника пензенского центра УВД по безопасности режима Виктор Курто.

Среди погибших Елизавета Глинка, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы поздравить российских солдат с наступающим Новым годом. В скорбном списке значатся и фамилии девяти сотрудников центральных каналов - Первого, «Звезды» и «НТВ».

«Хотелось бы, чтобы подобные стенды больше нигде в России не устанавливались», - заявил Виктор Курто.

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Гость|29.12.2016 19:18|

Вечная память погибшим!

К сожалению приходится говорить о том,

что нам не надо никаких террористов,мы сами себя уничтожим:боярышником,старыми самолетами,хреновыми дорогами... список может продолжаться.

Там у "них" самолеты,как маршрутки летают- много и часто , и ничего! А у нас?

Никогда не боялся летать самолетами,а теперь задумаешься невольно.

Гость|29.12.2016 19:18|

penzainform.ru писал(a):

На днях у входа в здание аэропорта был установлен специальный стенд, напоминающий о случившейся трагедии.
Отпугивать клиентов?

Гость|29.12.2016 19:22|

летайте самолетами аэрофлота...

Гость|29.12.2016 19:30|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На днях у входа в здание аэропорта был установлен специальный стенд, напоминающий о случившейся трагедии.
Отпугивать клиентов?

Естественно.

Гость|29.12.2016 19:32|

Гость писал(a):

Никогда не боялся летать самолетами,а теперь задумаешься невольно
Странно.Далеко не самая страшная катастрофа,даже заштатная.Чего боишься? Самая масштабная катастрофа 1 лайнера-560 погибших.Эта-просто тьфу. Ты чего не боялся то летать после ТОЙ?

Гость|29.12.2016 19:33|

Гость писал(a):

Ты чего не боялся то летать после ТОЙ?
Это было 31 год назад.Япония.Боинг 747.

Гость|29.12.2016 19:36|

Гость писал(a):

Далеко не самая страшная катастрофа,даже заштатная.
Тут летели путлеровсуие пропагандоны. Сегодня их семьи уже поллучили по 6 млн.рублей.Плюс прощение ВСЕХ банковскх долгов.Расчетливая смерть.Ваши дети никогда такого фонтана бабла не увидят.

Гость|29.12.2016 19:38|

Дело не в том,что эта- не самая страшная,хотя,безпринципно говорить,какая страшная,в которой 500 человек погибло,а та,где 200 - не самая страшная.

У нас они происходят слишком часто и это при том, что самолетов у нас в разы меньше!

Гость|29.12.2016 19:40|

Гость писал(a):

Дело не в том,что эта- не самая страшная,хотя,безпринципно говорить,какая страшная,в которой 500 человек погибло,а та,где 200 - не самая страшная.

У нас они происходят слишком часто и это при том, что самолетов у нас в разы меньше!

Странная логика.

Гость|29.12.2016 19:42|

При падении АН-2 гибнет 1 человек.Где же траур.Иркутск.77 трупов.Где траур. Синай.250 погибших.1 день траура и...все.Тут же вкусняшки- только начинаются.Есть равные,но есть-равнее.

Гость|29.12.2016 19:45|

Гость писал(a):

Сегодня их семьи уже поллучили по 6 млн.рублей.Плюс прощение ВСЕХ банковскх долгов.Расчетливая смерть.Ваши дети никогда такого фонтана бабла не увидят.
Это люди 1 сорта.Мы-6,судя по отношению.

Гость|29.12.2016 19:45|

Человек не умеет летать.

Гость|29.12.2016 19:47|

Разбейся борт из Пензы-1 млн.в лучшем случае.Если тушка(тело,не самолет) застрахована.

Гость|29.12.2016 20:07|

Гость писал(a):

Это люди 1 сорта
Дура, там военные чины были ! И некоторые очень не хилые !

Гость|29.12.2016 20:09|

Гость писал(a):

Это люди 1 сорта.Мы-6,судя по отношению.
В каком соотношение ты относишь себя к примеру к генералу ?

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Имя: Гость
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