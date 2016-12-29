29.12.2016 | 16:23

Жители и гости Пензы теперь могут отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. На днях у входа в здание аэропорта был установлен специальный стенд, напоминающий о случившейся трагедии.

25 декабря потерпел крушение Ту-154 Министерства обороны России. На борту самолета, следовавшего в сирийскую Латакию, находились 83 пассажира и 8 членов экипажа.

«Здесь все - работники авиации. Мы не могли остаться равнодушными», - подчеркнул помощник начальника пензенского центра УВД по безопасности режима Виктор Курто.

Среди погибших Елизавета Глинка, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы поздравить российских солдат с наступающим Новым годом. В скорбном списке значатся и фамилии девяти сотрудников центральных каналов - Первого, «Звезды» и «Рен-ТВ».

«Хотелось бы, чтобы подобные стенды больше нигде в России не устанавливались», - заявил Виктор Курто.