29.12.2016 | 10:02

Еще одно пензенское предприятие общественного питания временно закрыто за несоблюдение требований санитарного законодательства. В нарушениях уличили кафе «Удача», расположенное на улице Пархоменко.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обнаружили, что склад хранения алкогольной продукции в заведении требует косметического ремонта. В кафе отсутствуют помещения для обработки сырья, мойки кухонной и столовой посуды.

На предприятии не соблюдается санитарно-дезинфекционный режим (например, уборочный инвентарь для обеденного зала хранится в туалете), не производится лабораторный контроль за качеством и безопасностью блюд. В меню для посетителей не указана их пищевая и энергетическая ценность.

Материалы административного расследования, проведенного в кафе, были переданы в суд. ООО «Удача», которое оказывает услуги общественного питания в заведении, признали виновным в административном правонарушении.

В итоге деятельность предприятия приостановили на 15 суток.

Напомним: ранее за санитарные нарушения были закрыты кафе «Город N» на улице Володарского и кафе-бар «Экспресс» на улице Минской.