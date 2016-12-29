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Общество | Коммунальщики будут устранять аварии и в праздничные дни

29.12.2016|15:59
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Перед новогодними праздниками в аварийной службе управляющих компаний количество обращений от пензенцев резко выросло. Отчасти это связано с тем, что люди хотят оставить заявку до каникул. Коммунальщики успокаивают: они и в выходные будут работать.

«Мы усилим аварийную службу двумя экипажами. В случае необходимости жители могут обратиться к нам по телефону 98-01-00», - уточнил генеральный директор ОАО «Запрудный» Егор Киселев.

Сообщения об авариях будет принимать специально выделенный сотрудник. Для решения текущих проблем в управляющих компаниях станут дежурить ответственные лица. По опыту прошлых лет коммунальщики отмечают: в новогодние праздники самая насущная проблема - забитая канализация.

«Жители в процессе приготовления салатов выбрасывают мусор в унитаз, в результате чего происходят засоры», - пояснил Егор Киселев.

Вторая по распространенности проблема - отключение отопления. В момент съемки сюжета несколько домов на проспекте Строителей остались без тепла из-за аварии. После ремонта трубы коммунальщикам понадобится еще несколько часов, для того чтобы спустить воздух внутри зданий.

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