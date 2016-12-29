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Общество | 30 декабря у драмтеатра ограничат движение транспорта

29.12.2016|11:44
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В пятницу, 30 декабря, в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского состоится губернаторская новогодняя елка.

На время проведения мероприятия для центра города утвердили новую схему дорожного движения. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Так, уже с 22:00 29 декабря на участках улиц Московской (от Суворова до Бакунина) и Бакунина (от Володарского до Кирова) будет прекращено движение автомобилей. По последнему отрезку сможет проехать лишь общественный транспорт.

В это же время на указанных участках запретят стоянку.

Все ограничения снимут в 16:00 30 декабря.

Установить у драмтеатра соответствующие знаки предстоит сотрудникам центра организации дорожного движения. Городскому управлению МВД рекомендовано усилить контроль за соблюдением ПДД.

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Гость|29.12.2016 11:53|

Ну всё,пробки во всём центре будут!!!Не пройти нормально,не проехать...

Гость|29.12.2016 11:54|

На джипы достойных и уважаемых людей это разумеется не распространяется.

Гость|29.12.2016 12:01|

А ты как думал?

Гость|29.12.2016 12:06|

Гость писал(a):

На джипы достойных и уважаемых людей это разумеется не распространяется.
Потому что СЕЛО! На джипах должны ездить агрономы и председатель колхоза!

Гость|29.12.2016 12:09|

Гость писал(a):

На джипы достойных и уважаемых людей это разумеется не распространяется.
Да ладно тебе, их ромом там поить будут.

Гость|29.12.2016 12:14|

Гость писал(a):

Да ладно тебе, их ромом там поить будут.
Златогорский по своим каналам достанет?

Имя: Гость
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