29.12.2016 | 11:44

В пятницу, 30 декабря, в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского состоится губернаторская новогодняя елка.

На время проведения мероприятия для центра города утвердили новую схему дорожного движения. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Так, уже с 22:00 29 декабря на участках улиц Московской (от Суворова до Бакунина) и Бакунина (от Володарского до Кирова) будет прекращено движение автомобилей. По последнему отрезку сможет проехать лишь общественный транспорт.

В это же время на указанных участках запретят стоянку.

Все ограничения снимут в 16:00 30 декабря.

Установить у драмтеатра соответствующие знаки предстоит сотрудникам центра организации дорожного движения. Городскому управлению МВД рекомендовано усилить контроль за соблюдением ПДД.