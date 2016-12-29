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Общество | 11 канал приготовил праздничную программу для новогодних каникул

29.12.2016|17:53
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11 канал основательно подготовился к встрече Нового года. В дни праздничных каникул для всех жителей и гостей Пензы покажут любимые советские фильмы и мюзиклы.

31 декабря в эфир выйдут новогодние выпуски программ собственного производства с участием пензенцев. В 15:15 состоится премьерный показ фильма Натальи Холиной «20 лет нашей жизни».

«Мы постарались заглянуть в замочную скважину, чтобы рассказать о некоторых секретах своих коллег. Фильм получился о закулисье 11 канала. Мы вспомним и события регионального масштаба», - приоткрыла завесу тайны Наталья Холина.

В 22:15, сразу после мюзикла «Морозко», в эфир выйдет музыкальный фильм «Операция «Дед Мороз», главные роли в котором исполняют неподражаемые звезды ТРК «Наш дом».

Накануне Нового года с детского утренника был похищен Дед Мороз, на его поиски отправились диджеи «Радио 101.8». Удастся ли им найти волшебника, в кого влюбится Снегурочка и будет ли наказано зло - все это можно будет узнать, посмотрев музыкальный фильм «Операция «Дед Мороз».

А сразу после боя курантов телезрителей ждет новогодний мюзикл «Королевство кривых зеркал». Для тех, кто требует продолжения праздника, в 1:40 начнется караоке-дискотека от «Радио 101.8». Отмечайте праздники вместе с 11 каналом.

«Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть Огненный Петух принесет достаток в каждый дом. Здоровья и удачи!» - обратился к пензенцам директор программ ТРК «Наш дом» Кирилл Меркулов.

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