28.12.2016 | 09:14

В четверг, 29 декабря, в Пензенском зоопарке состоится торжественное открытие вольера белого медведя. К этому событию сотрудники зоопарка подготовили познавательно-игровую программу и викторину-рыбалку. Также в этот день пройдет конкурс детского рисунка «Мир Заполярья».

Начало мероприятия запланировано на 10:00.

«До 14:00 для детей с игрушечными мишками вход бесплатный», - сообщается на сайте зоопарка.

Напомним: белый медведь появился в Пензенском зоопарке в 2012 году. В Ямало-Ненецком округе жители поселка геологов нашли малыша-сироту. Было ему тогда семь-восемь месяцев. Около года мишка прожил в Московском зоопарке, потом переехал в Пензу - в клетку, в которой находится и сейчас.

Строительство вольера для белого медведя началось в феврале текущего года. Для этого 9 миллионов рублей выделил спонсор - одна из крупных российских компаний.