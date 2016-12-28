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Общество | В зоопарке определились с датой открытия вольера белого медведя

28.12.2016|09:14
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В четверг, 29 декабря, в Пензенском зоопарке состоится торжественное открытие вольера белого медведя. К этому событию сотрудники зоопарка подготовили познавательно-игровую программу и викторину-рыбалку. Также в этот день пройдет конкурс детского рисунка «Мир Заполярья».

Начало мероприятия запланировано на 10:00.

«До 14:00 для детей с игрушечными мишками вход бесплатный», - сообщается на сайте зоопарка.

Напомним: белый медведь появился в Пензенском зоопарке в 2012 году. В Ямало-Ненецком округе жители поселка геологов нашли малыша-сироту. Было ему тогда семь-восемь месяцев. Около года мишка прожил в Московском зоопарке, потом переехал в Пензу - в клетку, в которой находится и сейчас.

Строительство вольера для белого медведя началось в феврале текущего года. Для этого 9 миллионов рублей выделил спонсор - одна из крупных российских компаний.

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Гость|28.12.2016 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Строительство вольера для белого медведя началось в феврале текущего года. Для этого 9 миллионов рублей выделил спонсор - одна из крупных российских компаний.
Отпустили бы мишку на волю, а 9 милЬЁнов потратили бы на школу.

Гость|28.12.2016 09:50|

Огромное человеческое спасибо спонсорам. Несколько раз был в зоопарке в уже уходящем году и каждый раз было очень жалко мишку (особенно летом, когда он мечется из стороны в сторону и иногда принимает водные процедуры). Самым удивительным для меня был момент поедания рыбы, когда медведь уже интуитивно по времени ждет сотрудников, забирает рыбу и ест ее под водой (сначала кидает ее в воду и ныряет за ней, а ест на самом деле погружаясь в воду). Да вальер достаточно большой, но не для такого большого зверя. Постараюсь прийти на открытие сам и призываю сделать это всех неравнодушных. И еще раз спасибо спонсорам, в свете текущих событий это достойный поступок (в отличие от некоторых действий нашей власти).

Гость|28.12.2016 09:59|

По поводу школы согласен полностью. Но как раз школы должно строить государство, а не разворовывать (сколько уже статей было на эту тему, с конкретными цифрами). Наше население платит огромное количество налогов (большую из них платит мелкие и средние предприятия, и население) и содержит большой государственный аппарат (а они еще и налоги ужесточают, а себе зп и пенсии повышают, представьте сколько можно школ и садов построить каждый месяц, если например установить депутатам зп на уровне 2-3 уровней средней зарплаты по региону, Медведев об этом говорил, что депутат должен работать не за деньги а для народа, а зараю\ботать есть другие места), так там еще и воруют, и это немного некрасиво. Это конечно мечты, но пускай например найдут и отберут деньги за перинатальный центр (украли порядка 200 млн и тот же человек перед этим порядка 100 украл в 2010 годах и заплатили только штраф) и никто не вернул эти деньги в бюджет. Вот как раз на наши деньги (налогоплательщиков) и нужно строить школы, сады, и пр., а спонсоры должны делать то, что им по душе (в конце концов они тратят свои заработанные деньги).

Гость|28.12.2016 10:09|

За все свое существования в Пензенском зоопарке мишка столько денег отмыл,а его досихпор не отмоют.Когда возьмуться за этот безпредел.

Гость|28.12.2016 10:11|

Для этого 9 миллионов рублей выделил спонсор - одна из крупных российских компаний. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?

Гость|28.12.2016 10:15|

В 2014 году было решено принять участие в программе по поддержке арктических видов животных ОАО "НК «Роснефть». Программа предусматривала финансирование зоопарков для строительства вольеров для хищников.

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