28.12.2016 | 09:09

8 января в Пензе, в большом зале Центра культуры и досуга, состоится благотворительный спектакль «Да здравствует любовь!». Средства от продажи билетов на него будут направлены на лечение и реабилитацию детей с ДЦП.

«Проект активно поддержала начальник управления культуры города и пензенская поэтесса Вера Фейгина, по мотивам лирики которой и был написан сценарий», - сообщается на сайте Пензенского фонда местного сообщества «Гражданский союз».

Главную роль в спектакле сыграет заслуженный артист России Владимир Литвинов. Режиссером выступил художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

«Это тот спектакль, который нужно посмотреть каждому, потому что это праздник души. И праздник вдвойне от сопричастности к доброму делу», - отметила руководитель фонда «Святое дело» Любовь Шубенкина.