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Общество | В Пензе пройдет благотворительный спектакль по мотивам лирики В. Фейгиной

28.12.2016|09:09
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8 января в Пензе, в большом зале Центра культуры и досуга, состоится благотворительный спектакль «Да здравствует любовь!». Средства от продажи билетов на него будут направлены на лечение и реабилитацию детей с ДЦП.

«Проект активно поддержала начальник управления культуры города и пензенская поэтесса Вера Фейгина, по мотивам лирики которой и был написан сценарий», - сообщается на сайте Пензенского фонда местного сообщества «Гражданский союз».

Главную роль в спектакле сыграет заслуженный артист России Владимир Литвинов. Режиссером выступил художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

«Это тот спектакль, который нужно посмотреть каждому, потому что это праздник души. И праздник вдвойне от сопричастности к доброму делу», - отметила руководитель фонда «Святое дело» Любовь Шубенкина.

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Гость|28.12.2016 09:34|

... ппц.

Гость|28.12.2016 09:45|

Ну если водка будет от спонсоров то что бы и не сходить.

Гость|28.12.2016 09:47|

Во-первых,никогда не слышал о такой поэтессе,хоть родился и вырос в Пензе.Во-вторых,какой ещё творческий вечер,если у них (фейгин,шлагбаум,цесис) сейчас ханука?!

Гость|28.12.2016 10:23|

Возомнила из себя великую-народную.....

Гость|28.12.2016 10:23|

А платить зрителям будут? Сколько? По дешовке не пойду.

Гость|28.12.2016 10:29|

Как много у нашей власти клоунов,поэтов-сказочников,теперь поэтесса- певица....Имея власть одни набивают свое благосостояние ,другие продвигают свое увлечение -хобби детства и юности. А таланта или призвания хватает на то чтобы получать аплодисменты и восхищения от родственников за праздничным столом.

Гость|28.12.2016 10:39|

бенефис перед пенсией? или местный налог-сбор под вывеской тренда на принуждение овец к благотворительности - на сбор бабла на химические конфетки для плебса - в канун 17 года?

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