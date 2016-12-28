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Общество | Сотрудники зоопарка переселили белого медведя в новый вольер

28.12.2016|16:41
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Белый медведь Пензенского зоопарка переехал в новый вольер. Процедура переселения животного оказалась непростой для сотрудников учреждения.

Чтобы медведь привык к транспортировочной клетке, ее закрепили по типу кормового прохода в старом вольере.

После того как животное оказалось в клетке, на первый план выступили ветеринары – они точно рассчитали количество специального препарата, чтобы медведь заснул.

«Потом была чисто техническая операция – сильные мужчины, мощный погрузчик и через 400 метров клетка среди декоративных льдин. Клетка жестко крепится к шиберу (специальная дверка для прохода животного), ведущему в кормовой домик. Медведю вводится антидот. Через какое-то время медведь начинает шевелить головой. Текут минуты, медведь мотает головой, немного поднимается на передние лапы и... в домик не идет», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

В кормовой домик положили мясо и рыбу, однако после перенесенного наркоза у медведя не было аппетита. Животное проявило осторожность и побоялось заходить внутрь.

«Сотрудникам зоопарка приходится применить специальные отжимы, с помощью которых мишку буквально выдавливают в кормовой домик. И вот он там, сразу встал на все четыре лапы, крутит головой, осматривает территорию вокруг, принюхивается», - говорится на сайте.

Напомним: в четверг, 29 декабря, в Пензенском зоопарке состоится торжественное открытие вольера белого медведя. Начало мероприятие запланировано на 10:00.

Источник — фото с сайта zoo-penza.ru
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Гость|28.12.2016 18:07|

Что-то он не совсем белый.

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