28.12.2016 | 16:41

Белый медведь Пензенского зоопарка переехал в новый вольер. Процедура переселения животного оказалась непростой для сотрудников учреждения.

Чтобы медведь привык к транспортировочной клетке, ее закрепили по типу кормового прохода в старом вольере.

После того как животное оказалось в клетке, на первый план выступили ветеринары – они точно рассчитали количество специального препарата, чтобы медведь заснул.

«Потом была чисто техническая операция – сильные мужчины, мощный погрузчик и через 400 метров клетка среди декоративных льдин. Клетка жестко крепится к шиберу (специальная дверка для прохода животного), ведущему в кормовой домик. Медведю вводится антидот. Через какое-то время медведь начинает шевелить головой. Текут минуты, медведь мотает головой, немного поднимается на передние лапы и... в домик не идет», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

В кормовой домик положили мясо и рыбу, однако после перенесенного наркоза у медведя не было аппетита. Животное проявило осторожность и побоялось заходить внутрь.

«Сотрудникам зоопарка приходится применить специальные отжимы, с помощью которых мишку буквально выдавливают в кормовой домик. И вот он там, сразу встал на все четыре лапы, крутит головой, осматривает территорию вокруг, принюхивается», - говорится на сайте.

Напомним: в четверг, 29 декабря, в Пензенском зоопарке состоится торжественное открытие вольера белого медведя. Начало мероприятие запланировано на 10:00.