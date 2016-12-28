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Общество | Роспотребнадзор обнаружил нарушения в местах проведения елок

28.12.2016|11:25
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Из-за риска инфекционных заболеваний сотрудники пензенского управления Роспотребнадзора проверяют учреждения и организации, в которых пройдут массовые новогодние праздники и елки.

«Все контрольно-надзорные мероприятия осуществляются с применением методов объективного лабораторно-инструментального контроля: отбором проб воды, пищевых продуктов и готовых блюд, замерами параметров освещенности, микроклимата и прочими исследованиями», - сообщили в пресс-службе управления.

Из 67 проверенных объектов на 51 были обнаружены различные нарушения. Так, в ряде организаций на кухне не соблюдались условия хранения продуктов и технологии приготовления блюд, с недочетами велась документация.

Кроме того, не везде выполнялись требования к эксплуатации и оборудованию помещений. В некоторых случаях места общего пользования были неухоженными.

Также зафиксированы нарушения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, что недопустимо в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По результатам проверки составлено 58 протоколов и наложено 56 штрафов на общую сумму 451 000 рублей, остальные материалы находятся на рассмотрении.

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