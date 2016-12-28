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Общество | Министерство спорта России отметило ведущего 11 канала Владимира Тер-Казарова

28.12.2016|15:47
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Автор и ведущий программы «Спорт на 11» Владимир Тер-Казаров занял второе место в национальной номинации «Спортивный Парнас» за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 2016 году в категории «Лучший журналист».

«Когда я в детстве слушал комментаторов, мне очень нравилось. Казалось, что они все знают. Так случилось, что я выбрал эту профессию. Конечно, я не все знаю, болельщики могут рассказать гораздо больше», - отметил Владимир Тер-Казаров.

Министерство спорта России определяет лауреатов национальных номинаций ежегодно в течение семи лет. Претенденты на престижное звание прошли многоступенчатую систему отбора, где окончательное решение принималось членами экспертного совета.

В конкурсе приняли участие известные спортсмены, тренеры, политические и общественные деятели, организаторы физкультурно-спортивной работы, представители средств массовой информации со всех регионов страны.

Кстати, впервые за историю существования премии в тройку сильнейших вошел представитель Пензенской области.

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