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Общество | «МегаФон.ТВ» покажет фильмы «Елки» бесплатно

28.12.2016|14:12
Печать

С 19 декабря 2016 года по 8 января 2017-го зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получат бесплатный доступ к просмотру всех вышедших частей народной комедии «Елки».

Напомним, что первый фильм киноальманаха «Елки» появился в 2010 году и состоял из снятых разными режиссерами восьми новелл, связанных между собой. Действие происходило 31 декабря в 11 российских городах. В основу сюжета положена теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на Земле знает другого через шесть знакомых. В кинотеатре фильм посмотрели 4 млн зрителей, а сборы составили более 22 млн долларов.

За шесть лет новогодняя история от Тимура Бекмамбетова получила продолжение в виде второй и третьей части, также вышли фильмы «Елки 1914» и «Елки лохматые».

Именно эти картины можно сегодня посмотреть абсолютно бесплатно в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ». Они будут доступны всем пользователям, зарегистрированным в сервисе «МегаФон.ТВ», а также зарегистрировавшимся во время проведения акции, с 19 декабря по 8 января.

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