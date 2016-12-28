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Общество | Еще в 6 школах Пензенской области появится психологическая служба

28.12.2016|12:42
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В 2016 году в Пензенской области уделялось большое внимание психологической службе в школах. Решение о ее создании было принято в связи с тем, что дети вынуждены справляться с большим потоком информации. Задача психолога - вовремя увидеть, кому из ребят необходимо помочь.

Об этом заявил министр образования региона Александр Воронков на итоговой пресс-конференции в среду, 28 декабря.

«Почти во всех школах областного центра психологи есть, а вот в районах существует проблема. И дело не только в отсутствии финансов, но и в нехватке специалистов», - отметил Александр Воронков.

По его словам, губернатор Иван Белозерцев в этом году пошел на эксперимент: были выбраны шесть районов, в которых много детей и семей, стоящих на различных формах учета.

С 1 сентября в этих районах открылись психолого-педагогические кабинеты. Также велась выездная работа в семьях, с детьми, были даны рекомендации педагогам.

«С 1 сентября 2017 года мы введем такие кабинеты еще в шести районах, а в перспективе психологическая служба будет работать во всех районах области. Средства уже выделены», - добавил министр.

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Гость|28.12.2016 13:32|

а когда школа появится в эко квартале,можно без псхологической службы?

Гость|28.12.2016 13:41|

Как там дела в 43 школе с этим ?

Имя: Гость
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