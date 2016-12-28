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Общество | А. Воронков пояснил, почему не стоит ставить камеры в группах детсадов

28.12.2016|14:36
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В среду, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции министра образования Пензенской области Александра Воронкова был поднят вопрос об оснащении детских садов камерами видеонаблюдения. Многие родители готовы поставить их в группах за свой счет.

Александр Воронков заметил, что наличие камер на входе в дошкольное учреждение является обязательным требованием безопасности. И их эффективность продемонстрировал случай в Ахунах.

Напомним: в апреле из детского сада № 23 неизвестная женщина увела трехлетнюю воспитанницу. Оказалось, это бабушка другой девочки ошиблась и забрала не свою внучку.

По словам министра, тогда именно с помощью записи с камеры удалось установить, у кого искать ребенка.

Что же касается устройств видеофиксации внутри помещений, заявил Александр Воронков, то они могут там появиться, если такое решение сообща примут родители и администрация сада. Однако в бюджете средств на это не предусмотрено.

Министр также обозначил проблему, с которой столкнутся те, кто захочет установить камеры в группах.

«Доступ к видео должен быть только по защищенным каналам. Наблюдение за детьми лиц, которые не являются их законными представителями, недопустимо, это нарушение законодательства», - подчеркнул Александр Воронков. Он выразил сомнение в том, что этот момент можно должным образом проконтролировать.

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Гость|28.12.2016 15:29|

penzainform.ru писал(a):

Доступ к видео должен быть только по защищенным каналам.
Ну и кто будет обеспечивать эту защищенность? Потом сами будут ныть, что в сети полно видео с детьми.

Гость|28.12.2016 15:34|

Гость писал(a):

Потом сами будут ныть, что в сети полно видео с детьми.
понятно! - не вор же виноват, а обобранные им лохи - медицинский факт

Гость|28.12.2016 15:43|

penzainform.ru писал(a):

Он выразил сомнение в том, что этот момент можно должным образом проконтролировать.
Вот и у меня сомнения на счет медицинских карточек и сохранения мед тайны, что будет, как в соцсетях - всем зевакам раскинулась и показала.

Гость|28.12.2016 15:49|

penzainform.ru писал(a):

Он выразил сомнение в том, что этот момент можно должным образом проконтролировать.
А. Ну т.е. великий русский файерволл мы можем, а это нет?

Гость|28.12.2016 15:50|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Он выразил сомнение в том, что этот момент можно должным образом проконтролировать.
А. Ну т.е. великий русский файерволл мы можем, а это нет?
Была бы инфа физически в системе, а как её добыть у знающих людей не составит труда, никакая защита не поможет.

Гость|28.12.2016 15:59|

Гость писал(a):

Была бы инфа физически в системе, а как её добыть у знающих людей не составит труда, никакая защита не поможет.
Допустим. Но следуя этой логике, вообще надо отключаться от интернета, запираться на 5 замков, залезать под кровать и там сидеть - бояться что вдруг кто-то что-то узнает.

Совсем защититься, может, и невозможно, но можно защититься "в достаточной мере" можно. Вряд ли это сложнее, чем "анонимайзеры закрывать".

Гость|28.12.2016 16:06|

.Гость писал(a):

Совсем защититься, может, и невозможно, но можно защититься "в достаточной мере" можно. Вряд ли это сложнее, чем "анонимайзеры закрыват
Кто это будет делать, кроме вас самих, загонят в систему, разместят и забудут. А в сетях под ником естественно, отгораживаешь себя от ненужных особей.

Гость|28.12.2016 16:19|

Гость писал(a):

Кто это будет делать, кроме вас самих
Ну там вроде родители не против рублём поучаствовать.

А уж готовое ПО для этого, наверняка есть. 2016 всё-таки.

Гость|28.12.2016 16:23|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кто это будет делать, кроме вас самих
Ну там вроде родители не против рублём поучаствовать.

А уж готовое ПО для этого, наверняка есть. 2016 всё-таки.

Другие могут делать всё, что им взбредёт, а я как мать была бы против, чтобы моего ребенка транслировали, а другие смотрели, и фотографировать, брать себе, размещать без моего ведома не разрешила бы. Со мной вообще пришлось бы сложно всем, учителям в особенности.

Гость|28.12.2016 16:28|

воронков все еще работает?

Гость|28.12.2016 16:31|

А я как мать была бы не против камер видеонаблюдения в дет.саду. Многие спорные моменты бы прояснились. А воспитатели, зная, что за ними блюдут - будут вести себя адекватнее.

Гость|28.12.2016 16:38|

Гость писал(a):

Со мной вообще пришлось бы сложно всем, учителям в особенности.
уважаемая, вы зря себя так ставите..выше учителей..была одна у нас такая в нашем классе..весьма неадекватная родительница..много крови попила и у учителей и у нас,родителей.. с ней пришлось выходить и на администрацию, и в министерство, в итоге пострадала лишь ее дочь, которая мыкается по школам из-за своей матери, которой все не так и не эдак.. надо проще быть и не ставить свое чадо превыше всех - как ему потом жить, с манией величия-то?

Гость|28.12.2016 16:38|

Гость писал(a):

Другие могут делать всё, что им взбредёт, а я как мать была бы против
Так Вас никто и не заставляет соглашаться. Там родители хотят, а от них отмахиваются, говорят "нет технической возможности".

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