28.12.2016 | 14:36

В среду, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции министра образования Пензенской области Александра Воронкова был поднят вопрос об оснащении детских садов камерами видеонаблюдения. Многие родители готовы поставить их в группах за свой счет.

Александр Воронков заметил, что наличие камер на входе в дошкольное учреждение является обязательным требованием безопасности. И их эффективность продемонстрировал случай в Ахунах.

Напомним: в апреле из детского сада № 23 неизвестная женщина увела трехлетнюю воспитанницу. Оказалось, это бабушка другой девочки ошиблась и забрала не свою внучку.

По словам министра, тогда именно с помощью записи с камеры удалось установить, у кого искать ребенка.

Что же касается устройств видеофиксации внутри помещений, заявил Александр Воронков, то они могут там появиться, если такое решение сообща примут родители и администрация сада. Однако в бюджете средств на это не предусмотрено.

Министр также обозначил проблему, с которой столкнутся те, кто захочет установить камеры в группах.

«Доступ к видео должен быть только по защищенным каналам. Наблюдение за детьми лиц, которые не являются их законными представителями, недопустимо, это нарушение законодательства», - подчеркнул Александр Воронков. Он выразил сомнение в том, что этот момент можно должным образом проконтролировать.