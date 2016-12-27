В Центре культуры и досуга прошла рождественская выставка кошек. В Пензу приехали заводчики из Тамбова, Саратова и Мордовии. Среди участников - восьмикилограммовый мейн-кун Алик.
«Мы ездим очень часто, причем нередко без переносок», - рассказала его хозяйка.
Всего было представлено около 60 животных.
«В основном у нас участвует молодежь - животные, которые только набираются опыта. Кроме того, мы наградили лучших кошек нашего клуба», - уточнила руководитель клуба «Бисер» Надежда Михайлова.
Посетителей познакомили с выставленными породами, а для детей провели интеллектуальную викторину.