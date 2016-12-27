27.12.2016 | 17:31

У праздничной елки в региональном управлении МВД собрались дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга.

За чашкой чая ребята рассказали Деду Морозу и главному полицейскому области Юрию Рузляеву о своих самых сокровенных желаниях. И у многих из них оно одно - продолжить дело отца на страже закона и порядка. Пока же они сами находятся под особой защитой.

«Их отцы отдали свои жизни, защищая других людей. Поэтому наш долг - заботиться об их семьях», - подчеркнул Юрий Рузляев.