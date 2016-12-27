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Общество | В Пензенской области способную молодежь наградили деньгами

27.12.2016|11:16
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В 2016 году в Пензенской области 15 талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет получили денежные поощрения.

Премии в размере 15 тысяч рублей присуждались по пяти номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Спортивные достижения».

Среди награжденных – студенты ПГУ, ПГУАС, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ПГТУ и других высших учебных заведений, а также колледжей. Грант получили ученики школ из Пензы, Каменки и Заречного.

В числе получивших финансовую поддержку спортсмены из Училища олимпийского резерва Пензенской области и Пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта.

«Также в 2016 году девять молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет – победителей всероссийской молодежной кампании - 2016 получили дополнительную финансовую поддержку на реализацию проектов из регионального бюджета в сумме, эквивалентной сумме федерального гранта. Общая сумма денежных поощрений для поддержки способной и талантливой молодежи Пензенской области в 2016 году составила 2 425,0 тыс. руб.», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

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Гость|27.12.2016 12:40|

penzainform.ru писал(a):

Общая сумма денежных поощрений для поддержки способной и талантливой молодежи Пензенской области в 2016 году составила 2 425,0 тыс. руб.
2 тысячи 425 рублей?

Гость|27.12.2016 12:46|

на десять миллионов рублей такой хороший конкурс в Пензенской области возможно было бы провести

на заглядение всем регионам

Гость|27.12.2016 12:46|

Как бы ребята на эти деньги не обьелись конфетами, а потом кариес.

Гость|27.12.2016 13:11|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей,миллиардами долларов, миллиардами евро. В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест.В короткий период времени.

Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации.

Товарищи говорят. Хочешь быть богатым.

"Создавай условия" для самостоятельного возникновения инфраструктуры производства инновационного продукта, товара.

Товарищи говорят: В своей стране создавай условия на законодательном уровне для возникновения возможностей у своего производителя изготовить инновационные товары, продукты.

Т.е. необходимо всего лишь на законодательном уровне дать возможность рабочему создать свое частное , индивидуальное рабочее место.

Нет рабочего места-нет произведенного инновационного товара, продукта.

Соответственно нету прибыли от реализации продукции .И нету зарплаты рабочему .нет отчислений в пенсионный фонд и других отчислений.

Для того чтобы экономика в городе Пензе, Пензенской области заработала и ВВП показывал рост, прирост производимого, изготавливаемого инновационного продукта, товара.

Необходимо всего лишь КОМУ то ГДЕ то наладить производство инновационных товаров, современных продуктов которые имеют огромный покупательский спрос.

Если подумать.

И попробовать самому практически своими руками изготовить любой предмет, продукт пользующийся покупательским спросом.

Становиться ясно, что необходимо,- рабочее место.

Без рабочего места невозможно изготовить ,-продукт, инновационный товар.

Не на коленке же собирать инновационный товар, продукт. Конечно.Если захотеть то возможно и на коленке изготавливать продукт, товар

Если рассматривать как работает. Как начинала работать экономика различных зарубежных стран. Становиться очень хорошо видно. Что основа . Начало .Зарождение, создание, изготовление инновационного Товара, продукта и даже целых отраслей промышленности лежит, находиться в сарае, гараже.

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