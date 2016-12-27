27.12.2016 | 11:16

В 2016 году в Пензенской области 15 талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет получили денежные поощрения.

Премии в размере 15 тысяч рублей присуждались по пяти номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Спортивные достижения».

Среди награжденных – студенты ПГУ, ПГУАС, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ПГТУ и других высших учебных заведений, а также колледжей. Грант получили ученики школ из Пензы, Каменки и Заречного.

В числе получивших финансовую поддержку спортсмены из Училища олимпийского резерва Пензенской области и Пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта.

«Также в 2016 году девять молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет – победителей всероссийской молодежной кампании - 2016 получили дополнительную финансовую поддержку на реализацию проектов из регионального бюджета в сумме, эквивалентной сумме федерального гранта. Общая сумма денежных поощрений для поддержки способной и талантливой молодежи Пензенской области в 2016 году составила 2 425,0 тыс. руб.», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.