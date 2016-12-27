27.12.2016 | 09:39

В Пензенской области более 50 пар вступят в брак в последние дни текущего года. Об этом сообщили в региональном управления ЗАГС.

29, 30 и 31 декабря торжественная регистрация будет проходить по новогоднему сценарию. Влюбленные пары могли заранее выбрать дату для своего праздника: электронная запись осуществлялась с 1 по 18 ноября.

В прошлом году 80 пар пожелали провести церемонию бракосочетания под Новый год. Залы для торжественной регистрации украсили в соответствующем стиле, установили елки. Встречали гостей Снегурочки.