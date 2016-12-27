27.12.2016 | 17:45

Даже в свой профессиональный праздник многие спасатели находятся на дежурстве. Например, Вадим Кабанов на торжественное мероприятие, посвященное Дню МЧС России, пришел с рацией. В любой момент мужчину могут вызвать на службу. Это прекрасно понимает его отец - заместитель начальника Пензенского пожарно-спасательного центра Геннадий Кабанов.

«У меня детей много, и не только Вадим выбрал эту профессию. В МЧС работает старшая дочь и еще два сына. Младший пока учится в 11-м классе, но, наверное, пойдет туда же», - отметил Геннадий Кабанов.

Начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов не смог поздравить коллег лично. Он уехал в командировку в Москву.

«Позвонил, передал сердечные поздравления, пожелал всегда возвращаться домой живыми и здоровыми», - сообщил первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Козлов.

Лучшим спасателям области были вручены почетные грамоты, очередные звания и медали. Одним из тех, кто удостоился награды МЧС, стал юный житель Каменки Владислав Григорьев. Ученик четвертого класса спас тонувшего в бассейне товарища.