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Общество | Свою медицинскую карту пациент сможет посмотреть в Интернете

27.12.2016|13:16
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На пресс-конференции министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, состоявшейся во вторник, 27 декабря, речь шла, в частности, об информатизации здравоохранения.

«В 2017 году все лечебные учреждения должны быть объединены единой информационной системой с выходом в Интернет. Это позволит более эффективно управлять лечебным процессом и использовать наши ресурсы: помещения, оборудование, расходные материалы, а также пристальнее контролировать стандарты качества оказания медпомощи», - пояснил Стрючков.

Журналисты не могли не задать вопрос, волнующий многих жителей области: как быть пациентам, которым потребовалась выписка из медицинской карты, хранящейся в поликлинике?

Напомним: согласно приказу Минздрава РФ, вступившему в силу 27 ноября 2016 года, ознакомиться с собственной медицинской карточкой можно будет только в стенах лечебного учреждения, причем в отдельном кабинете и по личному запросу на имя руководителя.

«Медицинская карта - документ, который принадлежит лечебному учреждению, а не пациенту. Однако пациент имеет право получить выписку в любой момент: лечебное учреждение обязано сделать и выдать ее. Также на руки могут выдаваться результаты анализов, которые врач должен параллельно занести в карту», - пояснил министр.

По словам Владимира Викторовича, в ближайшее время все данные медицинских карт будут загружены на электронный носитель. База данных станет храниться на сервере минздрава. При этом канал должен быть защищен, так как там находятся персональные данные, составляющие врачебную тайну.

«Все сведения будут загружены в информационную систему. Когда человек приходит на прием, врач открывает его карту и смотрит предыдущие записи. Задача - подсоединить к системе абсолютно все учреждения здравоохранения, а в перспективе и частные клиники, чтобы обмениваться информацией», - добавил Владимир Стрючков.

Кроме того, в 2017 году стартует проект по созданию личного кабинета пациента, чтобы человек в Интернете мог посмотреть записи и при необходимости сделать выписки самостоятельно. Такой подход исключит приписки и внесение в карту неверных сведений.

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Гость|27.12.2016 13:40|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в 2017 году стартует проект по созданию личного кабинета пациента, чтобы человек в Интернете мог посмотреть записи и при необходимости сделать выписки самостоятельно. Такой подход исключит приписки и внесение в карту неверных сведений.
Ну в 17-м только стартует, начнется освоение и распил бабла, а чем и когда финиширует.... объяснять наверное нет смысла.

Гость|27.12.2016 13:59|

что сказать

очень даже хорошо

если получиться как согласно Задачам

а нетак как всегда

Гость|27.12.2016 14:06|

На всеобщее обозрение!

Недорого на дисках.

Гость|27.12.2016 14:07|

а кому она вообще нужна эта мед карточка

чем меньше ходишь в эти заведения тем спокойнее

Гость|27.12.2016 14:08|

за десять миллионов рублей возможно "начать "

исследования в области профилактической медицины

Гость|27.12.2016 14:11|

Это все БРЕД, что карточки - это интеллектуальная собственность больницы!!!! Вы ничего там не изобрели и не за потентировали. Так что не Ваше это.... А ЛИЧНО МОЯ БОЛЯЧКА, И Я ДОЛЖЕН ИМЕТЬ К НЕЙ ДОСТУП В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ ВРЕМЕНИ, А НЕ ЖДАТЬ, КОГДА ЕЕ РАССМОТРЯТ (в течении 30 дней)!!! Вам, наверное, лучше всего пустить тот поток людей, которые придут за своими карточками в больницы и поликлинники, направить к вам в "министерское ложе", чтобы вы реально понимали, какую хе.....ню ВЫЫЫЫ же сами и придумали.

Либо, надо с начало создать, настроить, протестировать, а только потом запускать в производство ту или иную систему для апробации.

А не так - один иди...т придумал (от того, что ему надо как-то оправдать свою должность и отпилить энную сумму в карман), а другие за ним и побежали как шарики с мыслью, а вдруг, что и им перепадет!!!

Нас таких много. не думайте, что это только мое мнение.....

Гость|27.12.2016 14:12|

не к этому следует стремиться

основная задача

проверить работает ли методика

Профилактическая медицина

возможноли увеличить продолжительность жизни до 1000 и более

о каком лечебном процессе может идти речь

если покушав гидрогенизированного масла и других экологических явст возможно двинуть

Гость|27.12.2016 14:12|

это ж надо придумать такую дурь!

Гость|27.12.2016 14:14|

penzainform.ru писал(a):

чтобы человек в Интернете мог посмотреть записи и при необходимости сделать выписки самостоятельно.
ЭЦП пускай только сначала получит.

Гость|27.12.2016 14:14|

penzainform.ru писал(a):

а в перспективе и частные клиники
Стрючков прям любитель громких слов. Ага, еще услугу для частных клиник организуете, платную) вряд ли выйдет, это как говорить гоп раньше времени

Гость|27.12.2016 14:16|

Гость писал(a):

ЭЦП пускай только сначала получит.
Зачем? Зарегистрируйся на сайте гос. услуг, подтверди личность и все, думаю этого достаточно будет. Да и придумывать нового ничего не надо такие программы уже есть в других регионах.

Гость|27.12.2016 14:17|

]не к этому следует стремитьсяосновная задача

проверить работает ли методика Профилактическая медицинавозможноли увеличить продолжительность жизни до 1000 и болеео каком лечебном процессе может идти речьесли покушав гидрогенизированного масла и других экологических явст возможно двинуть

Вам, товарищ Гиппократ чаво сказал

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь

Гость|27.12.2016 14:20|

Гость писал(a):

Скажи мне что ты ешь и я скажу чем ты болеешь
Скажи мне, что ты пишешь и я скажу твой диагноз

Гость|27.12.2016 14:23|

И как же глядя на свою карту в интернете человек сможет исключить приписки? И сколько лет мы будем ждать пока все медкарты внесут в интернет, учитывая их объемы и количество (на 1 человека до десятка карт бывает, по одной в каждой поликлинике и больнице).

Гость|27.12.2016 14:27|

вообще поликлинникам возможно следует избрать более современный подход

за рубежом более простой подход

зачем к примеру мне заболевшему идти, ехать в поликлиннику

идти в регистратуру записываться на прием и ждать когда в течение месяца мне выдадут мед карточку

проще будет когда врач сам на такси приедет по адресу и на месте оценит состояние больного и назначит процедуры

Даже появилися такие Старт-ап

врач за 200$ выезжает на вызов к пациенту и проводит краткое обследование и т.д.

Но как он тама говорит

Это очень тяжело

так вот

Поликлинника также могла провести конкурс на обслуживание в течение года автомобилями такси для подвоза врача к вызывающим врача

Соответственно в поликлиннику будут приходить только те кому необходимо пройти обследование и граждане заболевшие которые лежат в своей палате.

где взять денег на такси для врачей?

Где взять денег для повышения зарплат врачам, медицинскому персоналу поликлинник и лечебных учреждений?

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Имя: Гость
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