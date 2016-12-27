27.12.2016 | 13:16

На пресс-конференции министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, состоявшейся во вторник, 27 декабря, речь шла, в частности, об информатизации здравоохранения.

«В 2017 году все лечебные учреждения должны быть объединены единой информационной системой с выходом в Интернет. Это позволит более эффективно управлять лечебным процессом и использовать наши ресурсы: помещения, оборудование, расходные материалы, а также пристальнее контролировать стандарты качества оказания медпомощи», - пояснил Стрючков.

Журналисты не могли не задать вопрос, волнующий многих жителей области: как быть пациентам, которым потребовалась выписка из медицинской карты, хранящейся в поликлинике?

Напомним: согласно приказу Минздрава РФ, вступившему в силу 27 ноября 2016 года, ознакомиться с собственной медицинской карточкой можно будет только в стенах лечебного учреждения, причем в отдельном кабинете и по личному запросу на имя руководителя.

«Медицинская карта - документ, который принадлежит лечебному учреждению, а не пациенту. Однако пациент имеет право получить выписку в любой момент: лечебное учреждение обязано сделать и выдать ее. Также на руки могут выдаваться результаты анализов, которые врач должен параллельно занести в карту», - пояснил министр.

По словам Владимира Викторовича, в ближайшее время все данные медицинских карт будут загружены на электронный носитель. База данных станет храниться на сервере минздрава. При этом канал должен быть защищен, так как там находятся персональные данные, составляющие врачебную тайну.

«Все сведения будут загружены в информационную систему. Когда человек приходит на прием, врач открывает его карту и смотрит предыдущие записи. Задача - подсоединить к системе абсолютно все учреждения здравоохранения, а в перспективе и частные клиники, чтобы обмениваться информацией», - добавил Владимир Стрючков.

Кроме того, в 2017 году стартует проект по созданию личного кабинета пациента, чтобы человек в Интернете мог посмотреть записи и при необходимости сделать выписки самостоятельно. Такой подход исключит приписки и внесение в карту неверных сведений.