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Общество | Студенческие отряды Пензенской области подвели итоги уходящего года

27.12.2016|15:53
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В Доме молодежи студенческие отряды Пензенской области подвели итоги уходящего года.

В нашем регионе это движение имеет давние традиции. Парни и девушки в спецовках со значками строят различные объекты, работают вожатыми в детских лагерях, проводниками в поездах.

«Трудоустраиваем ребят в свободное от учебы время, с их помощью реализуются социально значимые инициативы», - отметил министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

Особо отличившиеся бойцы студенческих отрядов были награждены благодарностями различных ветвей власти.

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