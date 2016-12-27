27.12.2016 | 15:53

В Доме молодежи студенческие отряды Пензенской области подвели итоги уходящего года.

В нашем регионе это движение имеет давние традиции. Парни и девушки в спецовках со значками строят различные объекты, работают вожатыми в детских лагерях, проводниками в поездах.

«Трудоустраиваем ребят в свободное от учебы время, с их помощью реализуются социально значимые инициативы», - отметил министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

Особо отличившиеся бойцы студенческих отрядов были награждены благодарностями различных ветвей власти.