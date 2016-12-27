27.12.2016 | 12:38

В новогоднюю ночь верующих жителей Пензы позвали на божественную литургию. Она пройдет в Митрофановском храме на улице Водопьянова, 19.

«1 января - день памяти мч. Вонифатия, которому молятся об избавлении от недуга пьянства. Приглашаем помолиться на ночной литургии, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий», - обратились к жителям региона в пресс-службе Пензенской епархии.

Начало богослужения 31 декабря в 23:40.

Напомним: в другом пензенском храме - Петропавловском, расположенном в микрорайоне Арбеково, около двух лет действует общество трезвости. За это время обет воздерживаться от употребления алкогольных напитков дали порядка 200 человек. Желающие отказаться от пьянства обязаны прослушать цикл бесед и вести дневник.

«Примерно половина прихожан срывается еще на стадии заполнения дневника, еще половина отпадает уже после принятия обета. Но радует, что люди приходят вновь. По большому счету, не так важно, выдержал ли человек эту «сделку с совестью». Главное, что дорога вновь привела его в храм», - считает председатель общества трезвости протоиерей Алексей Горшков.