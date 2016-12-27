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Общество | Пензенцев пригласили на литургию в новогоднюю ночь

27.12.2016|12:38
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В новогоднюю ночь верующих жителей Пензы позвали на божественную литургию. Она пройдет в Митрофановском храме на улице Водопьянова, 19.

«1 января - день памяти мч. Вонифатия, которому молятся об избавлении от недуга пьянства. Приглашаем помолиться на ночной литургии, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий», - обратились к жителям региона в пресс-службе Пензенской епархии.

Начало богослужения 31 декабря в 23:40.

Напомним: в другом пензенском храме - Петропавловском, расположенном в микрорайоне Арбеково, около двух лет действует общество трезвости. За это время обет воздерживаться от употребления алкогольных напитков дали порядка 200 человек. Желающие отказаться от пьянства обязаны прослушать цикл бесед и вести дневник.

«Примерно половина прихожан срывается еще на стадии заполнения дневника, еще половина отпадает уже после принятия обета. Но радует, что люди приходят вновь. По большому счету, не так важно, выдержал ли человек эту «сделку с совестью». Главное, что дорога вновь привела его в храм», - считает председатель общества трезвости протоиерей Алексей Горшков.

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Гость|27.12.2016 12:55|

Примерно половина прихожан срывается еще на стадии заполнения дневника, еще половина отпадает уже после принятия обета. Но радует, что люди приходят вновь.... а кто же тогда из "трезвенников" остается ?

Гость|27.12.2016 12:58|

Храни всех Господь!

---

В твоих глазах отражается НЕБО

В сердце твоём теплится ВЕРА

И в жизни земной где бы ты не был

ХРИСТОС везде и всему мера

---

Мера совести, мера сознания

Мера любви и милости мера

Мера прощения за покаянием

ХРИСТОС чистым сердцем зримая ВЕРА...

Гость|27.12.2016 13:00|

В послании к Коринфянам св. ап. Павел говорит, что «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11). Иначе говоря, не может быть никакой другой меры, которой измерялись бы жизненные ценности, если только мы хотим познать глубинное их значение. Христос есть основа и мера на все века и для всех народов.

Гость|27.12.2016 13:01|

Это зачем же я буду портить себе праздничное настроение? Губер распорядился по-другому!

Гость|27.12.2016 13:04|

Гость писал(a):

Это зачем же я буду портить себе праздничное настроение? Губер распорядился по-другому!
Не печалься брат, главное живи долго и счастливо, храни тебя Господь, и от бед твой дом и всех кого ты любишь и кто дорог тебе брат.

Гость|27.12.2016 13:10|

penzainform.ru писал(a):

Но радует, что люди приходят вновь.
Чему же радоваться? Текучка батенька, не действенная ваша метода. Так, что церковь почему то молчит о введении сухого закона???

Имя: Гость
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