27.12.2016 | 16:40

Ни прописка, ни фактический адрес проживания, ни уж тем более материальный достаток не имеют значения, если речь идет о здоровье человека. Это главное преимущество трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению, которая окончательно сформирована в Пензенской области в 2016 году. Об этом руководитель минздрава региона Владимир Стрючков заявил на итоговой в уходящем году пресс-конференции.

«Больной сразу доставляется на тот этап, который необходим», - подчеркнул Владимир Стрючков.

Первый уровень системы включает в себя медико-санитарную помощь, оказываемую в фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях, участковых и районных больницах. Ко второму относятся межрайонные лечебные учреждения - там, где более 20 000 жителей. И третий уровень - это областные лечебные учреждения.

«На сегодняшний день в регионе все население закреплено за участковыми терапевтами. На одного врача приходится 1 800-2 000 человек», - уточнил Владимир Стрючков.

Согласно проведенной независимой экспертизе доступности оказания медицинской помощи в Российской Федерации, Пензенская область вошла в число пяти лучших субъектов.