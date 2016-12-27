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Общество | Иван Белозерцев поблагодарил спасателей за стойкость и мужество

27.12.2016|08:19
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Во вторник, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил свои поздравления представителям этой профессии.

«Прекрасной самоотверженной работой пензенских спасателей все мы, жители региона, можем по праву гордиться.

Ваша служба играет определяющую роль в проведении поисково-спасательных операций. На вашем счету - сотни спасенных жизней, тысячи случаев оперативного оказания помощи пострадавшим.

Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд, стойкость и мужество, ответственное исполнение служебных обязанностей!

Уверен, что вы и ваши коллеги и впредь будете эффективно решать актуальные задачи ликвидации тяжелых последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении Отечеству и народу!» - говорится в обращении главы региона.

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