27.12.2016 | 08:49

В понедельник, 26 декабря, Пензенская область присоединилась к всероссийской донорской акции «С Новым годом, служба крови!».

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве здравоохранения, в этот день кровь для больных сдали 77 человек. Все они получили поздравления и подарки от Деда Мороза.

«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет, все лечебные учреждения Пензенской области полностью обеспечены необходимыми гемокомпонентами. Однако донорской крови не бывает много. Часто потребность в ней возрастает в праздничные дни, поэтому очень важно сделать запас для больных, находящихся на плановом лечении, а также на случай экстренных ситуаций», - пояснила главный врач клинического центра крови Татьяна Крылова.

Среда, 28 декабря, станет последним днем работы учреждения в 2016 году. В обычном режиме доноров начнут принимать с 9 января 2017-го.