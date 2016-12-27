Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|27 дек 2016|08:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  66.25 $ 63.59 — курс продажи

  60.95 $ 58.24 — курс покупки

  66.25  |  $  63.59
 

Общество | Дед Мороз поздравил пензенских доноров с Новым годом

27.12.2016|08:49
Печать

В понедельник, 26 декабря, Пензенская область присоединилась к всероссийской донорской акции «С Новым годом, служба крови!».

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве здравоохранения, в этот день кровь для больных сдали 77 человек. Все они получили поздравления и подарки от Деда Мороза.

«В настоящее время дефицита донорской крови в нашем регионе нет, все лечебные учреждения Пензенской области полностью обеспечены необходимыми гемокомпонентами. Однако донорской крови не бывает много. Часто потребность в ней возрастает в праздничные дни, поэтому очень важно сделать запас для больных, находящихся на плановом лечении, а также на случай экстренных ситуаций», - пояснила главный врач клинического центра крови Татьяна Крылова.

Среда, 28 декабря, станет последним днем работы учреждения в 2016 году. В обычном режиме доноров начнут принимать с 9 января 2017-го.

Источник — Фото пресс-службы минздрава
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!