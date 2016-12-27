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Общество | 33 человека удостоены знака «За заслуги в развитии Пензы»

27.12.2016|18:01
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Кресла депутатов Пензенской думы заняли люди, которые внесли значительный вклад в развитие города в уходящем 2016-м. Представителям промышленных предприятий, педагогам, докторам, работникам сферы культуры и спорта вручили заслуженные награды.

«Каждый из вас - известная и уважаемая личность, вас объединяет одно - желание жить лучше в нашем городе», - подчеркнул глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

33 человека были удостоены памятного знака «За заслуги в развитии города Пензы». В их числе Анна Кузнецова, ставшая в 2016 году уполномоченным по правам ребенка в России, и олимпийская чемпионка Игр в Рио Алия Мустафина. Правда, они отсутствовали на торжественной церемонии, поэтому получат свои награды позже.

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Гость|27.12.2016 18:36|

Одно слово- достойные люди,как в Кузнецке!

Гость|27.12.2016 18:43|

Мустафина чужая(не пензенская),Кузнецова хорошо делала попам и только.Кого награждаем.АУ.

Гость|27.12.2016 18:44|

penzainform.ru писал(a):

Каждый из вас - известная и уважаемая личность
Достойная личность.

Имя: Гость
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