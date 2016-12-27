27.12.2016 | 18:01

Кресла депутатов Пензенской думы заняли люди, которые внесли значительный вклад в развитие города в уходящем 2016-м. Представителям промышленных предприятий, педагогам, докторам, работникам сферы культуры и спорта вручили заслуженные награды.

«Каждый из вас - известная и уважаемая личность, вас объединяет одно - желание жить лучше в нашем городе», - подчеркнул глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

33 человека были удостоены памятного знака «За заслуги в развитии города Пензы». В их числе Анна Кузнецова, ставшая в 2016 году уполномоченным по правам ребенка в России, и олимпийская чемпионка Игр в Рио Алия Мустафина. Правда, они отсутствовали на торжественной церемонии, поэтому получат свои награды позже.