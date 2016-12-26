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Общество | Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла почти на 20%

26.12.2016|14:19
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В Пензенской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю зарегистрирован 2 691 такой случай, что на 18,1% больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Кузнецке, а также Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Лопатинском и Сердобском районах.

«Лабораторно подтверждено три случая гриппа Н3N2, в остальных случаях идентифицированы парагрипп (6,7%), аденовирусы (20%), РС-вирусы (20%), hRv-вирусы (50,0%)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ухудшается обстановка в Пензе. Суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 20%, составив 1 223 случая. Контрольный уровень превышен на 8,1%.

Напомним: о первых случаях гриппа в Пензенской области стало известно в начале минувшей недели.

«Этот грипп называют гонконгским штаммом, он представляет опасность вследствие недостаточной изученности», - заявила главный государственный санитарный врач по Заречному Людмила Куликова.

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Гость|26.12.2016 15:32|

А мне начхать!

Гость|26.12.2016 15:37|

минздрав не работает, врачам нужно количество а не качество. Ставка не менее 15 больных в день.

Гость|26.12.2016 16:40|

penzainform.ru писал(a):

«Этот грипп называют гонконгским штаммом, он представляет опасность вследствие недостаточной изученности»
А прививки от чего были?

Гость|26.12.2016 16:44|

Гость писал(a):

А прививки от чего были?
от недостаточной изученности.

Гость|26.12.2016 17:23|

Как же привитое население?Что ж хваленные прививки не действуют?А на фига тогда в каникулы заставлять детей и учителей собираться в школах?

Имя: Гость
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