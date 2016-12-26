26.12.2016 | 14:19

В Пензенской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю зарегистрирован 2 691 такой случай, что на 18,1% больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Кузнецке, а также Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Лопатинском и Сердобском районах.

«Лабораторно подтверждено три случая гриппа Н3N2, в остальных случаях идентифицированы парагрипп (6,7%), аденовирусы (20%), РС-вирусы (20%), hRv-вирусы (50,0%)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ухудшается обстановка в Пензе. Суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 20%, составив 1 223 случая. Контрольный уровень превышен на 8,1%.

Напомним: о первых случаях гриппа в Пензенской области стало известно в начале минувшей недели.

«Этот грипп называют гонконгским штаммом, он представляет опасность вследствие недостаточной изученности», - заявила главный государственный санитарный врач по Заречному Людмила Куликова.