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Общество | В спецпроекте 11 канала «Наши новости» победила Анастасия Юдина

26.12.2016|15:52
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Желание, целеустремленность и симпатии телезрителей изменили жизнь Анастасии Юдиной. Она стала победительницей спецпроекта «Наши новости», который в течение трех месяцев по будням выходил в эфир на 11 канале. За нее свои голоса отдало большинство пензенцев.

«Это было потрясающее время, наполненное эмоциями, переживаниями, нервами. Очень многие люди меня поддержали», - призналась Анастасия.

Напомним, что в спецпроекте участвовали восемь девушек и двое юношей, прошедших жесткий отбор во время кастинга.

Каждый из них в свой день недели знакомил зрителей с новостями прессы, Интернета, ценами на популярные продукты питания и недвижимость, а также представлял анонсы трансляций концертов и художественных фильмов, выходящих в эфир на 11 канале.

Спецпроект состоял из двух полуфиналов и финала. Каждый из них длился по четыре недели. Победителя определяли телезрители путем голосования. В итоге Анастасия набрала наибольшее количество баллов.

В ближайшее время можно будет увидеть ее на 11 канале в качестве ведущей одной из программ или в роли журналиста информационной службы.

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Гость|26.12.2016 16:24|

а почему она не картавит? это как то не правильно, отсуствие сильных деффектов речи, для ведущей 11 канала.

Гость|26.12.2016 16:57|

Теперь к стоматологу, косметологу, парикмахеру, стилисту

Гость|26.12.2016 16:58|

Только не с Офицеровой)))

Гость|26.12.2016 17:20|

Гость писал(a):

а почему она не картавит? это как то не правильно, отсутствие сильных дефектов речи, для ведущей 11 канала.
Потому что Юдина... Воплощение идеи Хакамады по воспитанию толерантности.

Имя: Гость
Комментарий:

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