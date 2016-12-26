26.12.2016 | 15:52

Желание, целеустремленность и симпатии телезрителей изменили жизнь Анастасии Юдиной. Она стала победительницей спецпроекта «Наши новости», который в течение трех месяцев по будням выходил в эфир на 11 канале. За нее свои голоса отдало большинство пензенцев.

«Это было потрясающее время, наполненное эмоциями, переживаниями, нервами. Очень многие люди меня поддержали», - призналась Анастасия.

Напомним, что в спецпроекте участвовали восемь девушек и двое юношей, прошедших жесткий отбор во время кастинга.

Каждый из них в свой день недели знакомил зрителей с новостями прессы, Интернета, ценами на популярные продукты питания и недвижимость, а также представлял анонсы трансляций концертов и художественных фильмов, выходящих в эфир на 11 канале.

Спецпроект состоял из двух полуфиналов и финала. Каждый из них длился по четыре недели. Победителя определяли телезрители путем голосования. В итоге Анастасия набрала наибольшее количество баллов.

В ближайшее время можно будет увидеть ее на 11 канале в качестве ведущей одной из программ или в роли журналиста информационной службы.