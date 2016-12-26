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Общество | В области 9 человек не справились с итоговым сочинением (изложением)

26.12.2016|12:14
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В Пензенской области стали известны результаты итоговых работ (сочинения или изложения) среди учеников, выпускников прошлых лет, а также студентов, получающих среднее профессиональное образование.

В экзамене приняли участие 5 222 человека, из них 5 027 человек писали итоговое сочинение, 195 человек – итоговое изложение. Девять человек получили незачет, не справившись с заданием.

«Самой востребованной для выпускников Пензенской области оказалась тема конфликта между чувствами и разумом, ее выбрали 2 105 человек (42%). О чести и бесчестии писали 1 379 человек (27%). Тема признания своих ошибок заинтересовала 639 выпускников (13%), а тему дружбы и вражды выбрали 681 сдающих (14%). 223 человека (4%) написали сочинение о победах и поражениях», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Напомним: 7 декабря в 260 образовательных организациях Пензенской области проводилось итоговое сочинение или изложение.

В дальнейшем его результаты могут помочь абитуриенту. При поступлении вузы сами оценят работу в баллах.

Те, кто получил незачет, смогут переписать работу 1 февраля и 3 мая 2017 года. В эти же сроки могут написать сочинение (изложение) выпускники прошлых лет и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.

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Гость|26.12.2016 12:35|

Кто придумал такие темы? Это писец. "Конфликт между чувствами и разумом" это ж чистой воды суицид. А потом девки с крыш скачут. И это выбор большинства. И только 9 с этим выбором не справились. Всего 9 нормальных подростков

Гость|26.12.2016 12:40|

Пед институт и министерство что городское что областное под руководством этих розовощеких мальчиков давно разогнать пора. Это не Венеция для Бродского, это Пенза для ларечников и автослесарей

Гость|26.12.2016 13:08|

Гость писал(a):

"Конфликт между чувствами и разумом"
Анну Каренину читал? Как раз по теме.

Гость|26.12.2016 13:16|

Анна Каренина умерла давно, а древо жизни пышно расцветает. Гете

Гость|26.12.2016 13:17|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
"Конфликт между чувствами и разумом"
Анну Каренину читал? Как раз по теме.
А там как раз суицид...

Гость|26.12.2016 13:21|

Гость писал(a):

А там как раз суицид...
Там как раз борьба разума и чувств

Гость|26.12.2016 13:37|

Победила сила, сказали выпускники литфака и иняза, разгоняя физвоспитание птицей тройкой и итыз.

Имя: Гость
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