В Пензенской области стали известны результаты итоговых работ (сочинения или изложения) среди учеников, выпускников прошлых лет, а также студентов, получающих среднее профессиональное образование.
В экзамене приняли участие 5 222 человека, из них 5 027 человек писали итоговое сочинение, 195 человек – итоговое изложение. Девять человек получили незачет, не справившись с заданием.
«Самой востребованной для выпускников Пензенской области оказалась тема конфликта между чувствами и разумом, ее выбрали 2 105 человек (42%). О чести и бесчестии писали 1 379 человек (27%). Тема признания своих ошибок заинтересовала 639 выпускников (13%), а тему дружбы и вражды выбрали 681 сдающих (14%). 223 человека (4%) написали сочинение о победах и поражениях», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Напомним: 7 декабря в 260 образовательных организациях Пензенской области проводилось итоговое сочинение или изложение.
В дальнейшем его результаты могут помочь абитуриенту. При поступлении вузы сами оценят работу в баллах.
Те, кто получил незачет, смогут переписать работу 1 февраля и 3 мая 2017 года. В эти же сроки могут написать сочинение (изложение) выпускники прошлых лет и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.
Кто придумал такие темы? Это писец. "Конфликт между чувствами и разумом" это ж чистой воды суицид. А потом девки с крыш скачут. И это выбор большинства. И только 9 с этим выбором не справились. Всего 9 нормальных подростков