26.12.2016 | 12:14

В Пензенской области стали известны результаты итоговых работ (сочинения или изложения) среди учеников, выпускников прошлых лет, а также студентов, получающих среднее профессиональное образование.

В экзамене приняли участие 5 222 человека, из них 5 027 человек писали итоговое сочинение, 195 человек – итоговое изложение. Девять человек получили незачет, не справившись с заданием.

«Самой востребованной для выпускников Пензенской области оказалась тема конфликта между чувствами и разумом, ее выбрали 2 105 человек (42%). О чести и бесчестии писали 1 379 человек (27%). Тема признания своих ошибок заинтересовала 639 выпускников (13%), а тему дружбы и вражды выбрали 681 сдающих (14%). 223 человека (4%) написали сочинение о победах и поражениях», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Напомним: 7 декабря в 260 образовательных организациях Пензенской области проводилось итоговое сочинение или изложение.

В дальнейшем его результаты могут помочь абитуриенту. При поступлении вузы сами оценят работу в баллах.

Те, кто получил незачет, смогут переписать работу 1 февраля и 3 мая 2017 года. В эти же сроки могут написать сочинение (изложение) выпускники прошлых лет и обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.