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Общество | Пензенцы вместе со всей страной скорбят по погибшим в авиакатастрофе

26.12.2016|16:32
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Над зданием правительства области приспущены флаги. Отменены развлекательные телевизионные и радиопрограммы, в школах не проводятся новогодние представления.

В России объявлен общенациональный траур. Страна скорбит по жертвам авиакатастрофы у берегов Черного моря.

«Просто нет слов, чтобы высказать нашу боль», - призналась со слезами на глазах одна из прихожанок пензенской церкви.

Во всех храмах в этот понедельник по благословению патриарха Кирилла и митрополита Серафима прошли панихиды по разбившимся в авиакатастрофе. Также в церквях установлены специальные столики, где все желающие могут поставить свечи за погибших.

«Церковь молится о пострадавших, дай Бог им Царствия Небесного, а нам всем доброго здоровья и вечного спасения», - отметил священник храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Сергей Логинов.

Напомним, что Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, летел из Москвы в Сирию, на базу Хмеймим. Там должен был состояться новогодний концерт для военнослужащих. В Сочи борт дозаправлялся.

В самолете находились 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста и художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов, журналисты трех федеральных каналов: Первого, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, которая везла с собой почти тонну медикаментов для университетского госпиталя, начальник управления культуры минобороны Антон Губанков.

«Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, а семьям погибших окажут поддержку», - сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Надежды на то, что в этой авиакатастрофе кому-то из находившихся на борту разбившегося Ту-154 удалось выжить, уже нет.

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Гость|26.12.2016 19:26|

Президента так-то не титруют... Люди, считающие себя журналистами, доолжны это знать...

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