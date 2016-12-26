26.12.2016 | 16:32

Над зданием правительства области приспущены флаги. Отменены развлекательные телевизионные и радиопрограммы, в школах не проводятся новогодние представления.

В России объявлен общенациональный траур. Страна скорбит по жертвам авиакатастрофы у берегов Черного моря.

«Просто нет слов, чтобы высказать нашу боль», - призналась со слезами на глазах одна из прихожанок пензенской церкви.

Во всех храмах в этот понедельник по благословению патриарха Кирилла и митрополита Серафима прошли панихиды по разбившимся в авиакатастрофе. Также в церквях установлены специальные столики, где все желающие могут поставить свечи за погибших.

«Церковь молится о пострадавших, дай Бог им Царствия Небесного, а нам всем доброго здоровья и вечного спасения», - отметил священник храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Сергей Логинов.

Напомним, что Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, летел из Москвы в Сирию, на базу Хмеймим. Там должен был состояться новогодний концерт для военнослужащих. В Сочи борт дозаправлялся.

В самолете находились 92 человека: 8 членов экипажа, 64 артиста и художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов, журналисты трех федеральных каналов: Первого, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, которая везла с собой почти тонну медикаментов для университетского госпиталя, начальник управления культуры минобороны Антон Губанков.

«Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, а семьям погибших окажут поддержку», - сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Надежды на то, что в этой авиакатастрофе кому-то из находившихся на борту разбившегося Ту-154 удалось выжить, уже нет.