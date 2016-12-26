Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|26 дек 2016|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |

  63.97 $ 61.33 — курс продажи

  63.07 $ 60.39 — курс покупки

  63.97  |  $  61.33
 

Общество | На новогоднее оформление Пензы почти не потратили бюджетных средств

26.12.2016|13:18
Печать

Пенза была украшена к Новому году преимущественно за счет средств представителей бизнес-сообщества.

Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев, отвечая на вопрос журналистов, не слишком ли много денег тратится на праздничную иллюминацию в тяжелых экономических условиях.

«Мы из бюджета области ни копейки не выделили. В прошлом году я пригласил ответственных лиц, руководство энергетических компаний и спросил: неужели мы не можем собрать средства на новогоднее оформление Пензы? Они меня поддержали и эти деньги выделили. Так же и в этом году», - пояснил глава региона.

По его мнению, создание праздничного настроения для жителей области - задача важная.

«Посмотрите, как выгодно отличается сегодняшняя Пенза от прошлогодней, как красиво некоторые предприятия оформили свои здания. А средства из городского бюджета выделены копеечные: почти все сделано за счет собственников. И это правильно, мы этого заслуживаем.

И Москва, и Саранск - все светятся. Мы тоже можем себе это позволить, если будем активно работать. И в следующем году мы должны сделать украшение лучше, не привлекая бюджетных средств. Это здорово! Пусть люди, дети чувствуют, что приходит Новый год!» - резюмировал губернатор.

0
0
0
0
Гость|26.12.2016 13:31|

Прально. Парк Белинского купил эти супергирлянды для Московской больше чем на лям. Красиво, конечно. А мог бы аттракционы новые поставить. Даже не знаю, что лучше.

Гость|26.12.2016 13:32|

Ясное дело, за всё оплатили комерсы,а комерсы обобрали быдло! Следовательно город украсило местное быдло, включая пенсионеров !

Гость|26.12.2016 13:37|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2016 13:32|

Ясное дело, за всё оплатили комерсы,а комерсы обобрали быдло! Следовательно город украсило местное быдло, включая пенсионеров !

Ага...Особенно Арбеково украшено... Как путепровод, что один, что другой пересекаешь и как в черную дыру проваливаешься. На весь проспект Победы одна надпись С Новым годом. Типа для быдла и этого хватит. Проспект Строителей не лучше. Так что хвалится нечем, господа правители

Гость|26.12.2016 13:43|

Руководство энергетических компаний, говорите,дало деньги?

Так ведь,чтобы дать,нужно откуда-то взять!

Пришел Чернов к Ивану Александровичу,вывернул карман- нате на Новый Год, мне для горожан ничего не жалко,а это уж потом пошли ошибки в Самоучете с их счетами,ах да программисты напутали...

Смешно,если бы не было так грустно!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!