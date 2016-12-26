26.12.2016 | 13:18

Пенза была украшена к Новому году преимущественно за счет средств представителей бизнес-сообщества.

Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев, отвечая на вопрос журналистов, не слишком ли много денег тратится на праздничную иллюминацию в тяжелых экономических условиях.

«Мы из бюджета области ни копейки не выделили. В прошлом году я пригласил ответственных лиц, руководство энергетических компаний и спросил: неужели мы не можем собрать средства на новогоднее оформление Пензы? Они меня поддержали и эти деньги выделили. Так же и в этом году», - пояснил глава региона.

По его мнению, создание праздничного настроения для жителей области - задача важная.

«Посмотрите, как выгодно отличается сегодняшняя Пенза от прошлогодней, как красиво некоторые предприятия оформили свои здания. А средства из городского бюджета выделены копеечные: почти все сделано за счет собственников. И это правильно, мы этого заслуживаем.

И Москва, и Саранск - все светятся. Мы тоже можем себе это позволить, если будем активно работать. И в следующем году мы должны сделать украшение лучше, не привлекая бюджетных средств. Это здорово! Пусть люди, дети чувствуют, что приходит Новый год!» - резюмировал губернатор.