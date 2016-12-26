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Общество | Иван Белозерцев высказался против введения сухого закона

26.12.2016|12:20
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказался против введения полного запрета на продажу алкоголя, но призвал гражданское общество активнее бороться с нарушителями законодательства в этой сфере.

«Я родился и вырос в деревне. Помню, как мама и соседи с ненавистью относились к тем, кто продавал самогон. Мужики пили, могли приехать в любое время дня и ночи, а люди на этом наживались. Некоторые травились, распадались семьи...» - рассказал глава региона на итоговой пресс-конференции, состоявшейся в правительстве в понедельник, 26 декабря.

Губернатор признался, что тема торговли суррогатным спиртным ему близка и понятна и он стремится к тому, чтобы искоренить это зло в Пензенской области. Иван Белозерцев также напомнил, что после трагедии в Кузнецке, где от отравления метиловым спиртом погибли 5 человек, еще 12 серьезно пострадали, был объявлен месячник по пресечению распространения нелегальной спиртосодержащей продукции.

«Правоохранители стали уделять больше внимания этой проблеме, жители начали активнее давать информацию о нарушениях, чтобы мы проверяли торговые точки. Но неделю назад в Городищенском районе обнаружили человека, у которого дома более тысячи бутылок. Ничего не боятся!» - посетовал губернатор.

По его мнению, ответственность за нарушения в сфере торговли спиртным необходимо ужесточить.

«Плохо, что мы принимаем меры только тогда, когда что-то происходит. А мы не должны быть безразличными, думать, что борьбой должны заниматься правоохранители. Вы сделайте звонок, сообщите, кого нужно проверить! Каждый из нас может оказаться в страшной ситуации...» - констатировал глава региона.

«Впереди новогодние каникулы, не стоит ли полностью запретить продажу алкоголя?» - спросили его представители СМИ.

Он сообщил, что вопрос максимального запрета обсуждался, но большинство жителей области с этой точкой зрения не согласны. По мнению граждан, сухой закон вызовет активность у тех, кто торгует нелегально, и количество смертей увеличится. Так считают и эксперты.

«С моей точки зрения, полный запрет вводить нельзя. Но бороться с нелегальным оборотом мы должны, причем все вместе», - резюмировал Белозерцев.

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Гость|26.12.2016 12:44|

Год продолжает быть ярким но не простым))))

Гость|26.12.2016 12:57|

номер телефона, куда звонить???? счас сдам все шинки в городе.........ибо задолбали уже........

Гость|26.12.2016 12:59|

Роспотребнадзор в инете забейте... я думаю жаловаться туда.. или убеп

Гость|26.12.2016 13:09|

Самогоном еще никто не отравился. Нечего с больной головы да на здоровую.

Гость|26.12.2016 13:35|

Иван Александрович, самогон и суррогатное спиртное разные вещи! Самогон гораздо лучше водки!

Имя: Гость
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