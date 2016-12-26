26.12.2016 | 16:24

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал участникам итоговой пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря, о том, какой он видит идеальную встречу Нового года.

«Хорошая новогодняя ночь - это когда не раздается звонок с сообщением о трагедии или коммунальной аварии. Когда все проходит в штатном режиме», - признался глава региона.

Белозерцев также добавил, что для него главное - не забыть никого поздравить: ни малообеспеченных детей, ни воспитанников детдомов, ни ветеранов.

«Мне хочется, чтобы праздник пришел в каждую пензенской семью, чтобы все были живы-здоровы, чтобы в каждой семье было счастье», - подчеркнул губернатор.

Напомним: ранее на пресс-конференции глава региона обратил внимание на важность создания новогоднего настроения у всех жителей Пензенской области.

«Пусть люди, дети чувствуют, что приходит Новый год!» - отметил губернатор, отвечая на вопрос о праздничном оформлении улиц. По его словам, на украшение Пензы в этом году практически не было потрачено бюджетных средств.