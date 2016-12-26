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Общество | Губернатор поделился представлениями об идеальной новогодней ночи

26.12.2016|16:24
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал участникам итоговой пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря, о том, какой он видит идеальную встречу Нового года.

«Хорошая новогодняя ночь - это когда не раздается звонок с сообщением о трагедии или коммунальной аварии. Когда все проходит в штатном режиме», - признался глава региона.

Белозерцев также добавил, что для него главное - не забыть никого поздравить: ни малообеспеченных детей, ни воспитанников детдомов, ни ветеранов.

«Мне хочется, чтобы праздник пришел в каждую пензенской семью, чтобы все были живы-здоровы, чтобы в каждой семье было счастье», - подчеркнул губернатор.

Напомним: ранее на пресс-конференции глава региона обратил внимание на важность создания новогоднего настроения у всех жителей Пензенской области.

«Пусть люди, дети чувствуют, что приходит Новый год!» - отметил губернатор, отвечая на вопрос о праздничном оформлении улиц. По его словам, на украшение Пензы в этом году практически не было потрачено бюджетных средств.

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Гость|26.12.2016 16:35|

penzainform.ru писал(a):

Мне хочется, чтобы праздник пришел в каждую пензенской семью, чтобы все были живы-здоровы,
Ром Бакарди уже можно покупать, не опасно?

Гость|26.12.2016 16:37|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев рассказал участникам итоговой пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря, о том, какой он видит идеальную встречу Нового года.
Альпы, швейцарская деревенька со всеми сверхблагами цивилизации и ни одного быдла в радиусе 300-500 км.

Гость|26.12.2016 16:38|

penzainform.ru писал(a):

Хорошая новогодняя ночь - это когда не раздается звонок с сообщением о трагедии или коммунальной аварии. Когда все проходит в штатном режиме»
Это когда под вой сирен не летят скорые на вызов опившихся в честь праздничка. Введите СУХОЙ ЗАКОН и благодарные жители области поставят вам памятник при жизни. И будите по праву этого достойны.

Гость|26.12.2016 16:40|

а что за праздник? что праздновать?

Гость|26.12.2016 16:43|

Гость писал(a):

И будите по праву...
кого будить?

Гость|26.12.2016 16:46|

Стою я такой. На фоне Кремля. Народ поздравляю. Поздравлять то я умею. А вдоль забора Кремля я танков наставлю. И красиво и молодость вспомню.

Гость|26.12.2016 17:17|

penzainform.ru писал(a):

«Пусть люди, дети чувствуют, что приходит Новый год!» - отметил губернатор,
А с чего это он решил, что новый 2017 год будет лучше 2016-го? Провидец?

Гость|26.12.2016 17:30|

Гость писал(a):

Введите СУХОЙ ЗАКОН
Один такой уже ввел. Союз развалился

Вместо нормального бухла народ начнет боярышник жрать.

Гость|26.12.2016 17:32|

penzainform.ru писал(a):

«Хорошая новогодняя ночь - это когда не раздается звонок с сообщением о трагедии или коммунальной аварии. Когда все проходит в штатном режиме»
ДЛЯ ЭТОГО НАДО ВСЕГО ЛИШЬ... БОГА ЛЮБИТЬ, А ЭТО ЗНАЧИТ НЕ ГРЕШИТЬ, А УЖ ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ... КАЯТЬСЯ, ДА ТАК ЧТОБЫ СЛЁЗЫ ИЗ ГЛАЗ И В СЕРДЦЕ.

Гость|26.12.2016 17:34|

Бога нет. Религия опиум для народа

Гость|26.12.2016 17:36|

Гость писал(a):

А УЖ ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ... КАЯТЬСЯ
Как будет дома пожар или сердечный приступ, не звони пожарным и медикам, КАЙСЯ!

Гость|26.12.2016 17:58|

КОНЕЧНО, идеальная Новогодняя ночь, это когда сидишь в своём дворце и мне Пилевать на все проблемы прочих.

Имя: Гость
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