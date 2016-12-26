Парламент Пензенской области выдвинул законодательную инициативу по сохранению исторического и культурного наследия. Депутаты проголосовали за внесение изменений в статью гражданского кодекса страны.
Напомним: в октябре 2016-го вступил в силу документ, который ввел понятие защитной зоны и ее границ. Цель - уберечь памятники от несанкционированного строительства.
«На сегодня мы имеем некий правовой пробел. Кто принимает решение о сносе объектов, в законе не прописано», - отметил председатель областного комитета по охране памятников Сергей Муштаков-Лентовский.
Депутаты регионального парламента считают: такими полномочиями должны быть наделены органы по охране памятников.
Законодательная инициатива обсуждалась на заседании рабочей группы, которое состоялось в Наровчате. Народные избранники говорили также о существующих объектах истории, архитектуры и культуры на территории региона.
«Мы должны бережно относиться к своей истории, передавать это наследие молодежи», - подчеркнул председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин.
В ходе рабочей поездки депутаты возложили цветы к памятнику писателя Александра Куприна, побывали в местном музее-заповеднике.
«С каждым годом у нас все больше туристов. Даже сейчас, зимой, когда поток в принципе меньше, есть заявки», - сообщил директор Музея-заповедника Наровчатского района Александр Сохряков.
Сейчас решается вопрос о создании нового туристического маршрута, который связал бы лучшее, что есть в этом музее, и объекты в Мордовии.
penzainform.ru писал(a):У вас есть история?Прошлое?Я РЖУ.У вас есть только личный карман.Вы со своими деньгами потеряли ценность жизни.Вы просто не понимаете,что значит жить на 10000 рублей в месяц или на один,два млн. в день.Потому что вы не жили так,как многие сейчас живут.Вы просто нас не понимаете.